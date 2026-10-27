Harry Kane era uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro (Foto: AFP)
Harry Kane era uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El Bayern Múnich protagonizó una iniciativa especial en Londres al llevar 73 balones relacionados con los goles que Harry Kane marcó con el club alemán y la selección de Inglaterra durante la temporada 2025-2026. La actividad, realizada antes de la gala del Balón de Oro 2026, buscó homenajear al delantero a través de las personas y los lugares que formaron parte de su historia.

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