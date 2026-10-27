El Bayern Múnich protagonizó una iniciativa especial en Londres al llevar 73 balones relacionados con los goles que Harry Kane marcó con el club alemán y la selección de Inglaterra durante la temporada 2025-2026. La actividad, realizada antes de la gala del Balón de Oro 2026, buscó homenajear al delantero a través de las personas y los lugares que formaron parte de su historia.

El club compartió la iniciativa en sus redes sociales y explicó que los balones fueron entregados a antiguos compañeros del atacante, personas de su ciudad natal y espacios importantes en su trayectoria. El recorrido incluyó las calles donde creció, sus antiguos clubes y distintos puntos de Londres.

¿Por qué el Bayern Múnich llevó 73 balones a Londres?

La cifra no fue elegida al azar. Los 73 balones representaban los 73 goles que Kane anotó entre el Bayern Múnich y la selección inglesa durante la campaña 2025-2026. El registro convirtió al delantero en uno de los grandes protagonistas de la temporada y reforzó su candidatura al máximo reconocimiento individual del fútbol.

“73 balones. Londres. Un momento dorado”, resumió el club en la publicación con la que dio a conocer la iniciativa.

El Bayern explicó que los regalos se distribuyeron entre personas que acompañaron al futbolista durante su carrera, desde antiguos compañeros hasta lugares vinculados con sus primeros pasos en el fútbol. La propuesta buscó conectar sus logros deportivos con quienes contribuyeron a su desarrollo personal y profesional.

Harry Kane es el ganador del Balón de Oro 2026. (Foto: Getty Images) / Jeff Spicer - UEFA

Harry Kane y la pregunta que acompañó los regalos

La entrega también tuvo una dinámica particular: según la información difundida sobre la actividad, quienes recibían uno de los balones debían mencionar una cualidad de Kane. De esta manera, el homenaje no se centró únicamente en sus estadísticas, sino también en las características personales que sus compañeros y allegados reconocen en él.

El delantero inglés ha construido una reputación por su profesionalismo, su capacidad goleadora y su compromiso con el equipo. Además, su trayectoria estuvo marcada por la perseverancia, luego de atravesar cesiones y dificultades para consolidarse antes de convertirse en una de las principales figuras del fútbol europeo.

La iniciativa del Bayern se realizó en el marco de la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres. El delantero inglés terminó coronando una temporada sobresaliente con el máximo galardón individual, un reconocimiento que premió tanto su producción goleadora como su evolución futbolística.

El Bayern Munich llevó 73 balones (por sus 73 goles la temporada pasada) firmados por Harry Kane a Londres para regalarlos a ex compañeros, amigos y vecinos. Quien lo recibía debía simplemente decir alguna cualidad de Kane. El Bayern hace todo bien https://t.co/ypvUu9VMFi — Juez Central (@Juezcentral) October 27, 2026

El club alemán celebró el logro y destacó el crecimiento conjunto que experimentaron durante su relación. El presidente del Bayern, Herbert Hainer, subrayó que Kane se había convertido en una figura fundamental para el equipo, mientras que otros representantes de la institución resaltaron su carácter y su influencia dentro del vestuario.

Así, los 73 balones se convirtieron en algo más que un símbolo estadístico: fueron una forma de reconocer el recorrido del delantero desde sus primeros años en Londres hasta su consolidación en la élite del fútbol mundial.

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