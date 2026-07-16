Por Redacción EC
El cruce adquiere un significado especial porque, antes de que se conocieran los finalistas, Lamine recordó la histórica fotografía en la que aparece siendo un bebé en brazos de Messi y confesó cuál era su mayor ilusión.
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“He crecido un poco, y Leo también”, comentó entre risas. Luego añadió una frase que hoy cobra un valor especial: “Ojalá poder enfrentarme a él en una final”. Su deseo finalmente se cumplirá.
La historia detrás de la fotografía que unió a Messi y Lamine Yamal
La icónica imagen fue tomada en diciembre de 2007 durante una sesión solidaria organizada para el calendario benéfico del diario Sport junto con UNICEF.
Como parte de la iniciativa, futbolistas del FC Barcelona posaban con niños pequeños para recaudar fondos destinados a proyectos sociales. El azar quiso que Lionel Messi, que entonces tenía apenas 20 años, sostuviera en brazos a un bebé de pocos meses llamado Lamine Yamal.
La familia del actual futbolista español había sido elegida mediante un sorteo entre vecinos del barrio de Rocafonda, en Mataró, sin imaginar que aquella fotografía terminaría convirtiéndose en una de las más emblemáticas de la historia del fútbol.
Cuando Lamine recordó aquella imagen, todavía no estaban definidos los finalistas del Mundial. Su comentario parecía una ilusión difícil de concretar. Sin embargo, el destino terminó alineando los caminos de ambos. España avanzó a la final tras vencer a Francia, mientras que Argentina hizo lo propio después de remontar ante Inglaterra.
Ahora, Messi y Lamine Yamal se encontrarán por primera vez en el partido más importante del torneo: la final del Mundial 2026.
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