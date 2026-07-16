Lamine Yamal se pronunció sobre la foto viral en la que aparece con Lionel Messi. (Foto: MIGUEL MEDINA / AFP | Diario SPORT).
Lamine Yamal se pronunció sobre la foto viral en la que aparece con Lionel Messi. (Foto: MIGUEL MEDINA / AFP | Diario SPORT).
Por Redacción EC

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