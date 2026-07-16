Schweinsteiger se unió al festejo argentino tras vencer a Inglaterra y el video dio la vuelta al mundo. Foto: @therealbuni/EFE
Schweinsteiger se unió al festejo argentino tras vencer a Inglaterra y el video dio la vuelta al mundo. Foto: @therealbuni/EFE
Por Redacción EC

Pocas imágenes llamaron tanto la atención después de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 como la protagonizada por Bastian Schweinsteiger. El histórico exfutbolista alemán fue captado celebrando junto a los hinchas argentinos tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

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