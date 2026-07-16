Pocas imágenes llamaron tanto la atención después de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 como la protagonizada por Bastian Schweinsteiger. El histórico exfutbolista alemán fue captado celebrando junto a los hinchas argentinos tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Pocas imágenes llamaron tanto la atención después de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 como la protagonizada por Bastian Schweinsteiger. El histórico exfutbolista alemán fue captado celebrando junto a los hinchas argentinos tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
El video muestra al exvolante saltando y cantando al ritmo de “El domingo cueste lo que cueste”, rodeado de camisetas celestes y blancas, como un aficionado más en medio de los festejos por el pase a la final.
De verdugo histórico de Argentina a una celebración junto a la Albiceleste
La imagen tiene un significado especial por el pasado de Schweinsteiger frente a la Selección Argentina. El alemán fue uno de los protagonistas de las eliminaciones albicelestes en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de integrar el equipo que derrotó a Argentina en la final de Brasil 2014.
Por ese recorrido, pocos imaginaban verlo celebrando una clasificación argentina a otra final del mundo.
Sin embargo, el video dejó una escena muy distinta: uno de los grandes rivales históricos de la Albiceleste disfrutando de la fiesta junto a los aficionados argentinos.
Bastian Schweinsteiger 🇩🇪, quien supo ser verdugo de la Albiceleste en la primera final mundialista de esta generación, subió un video SALTANDO CON LOS HINCHAS ARGENTINOS 🇦🇷 tras la victoria ante Inglaterra 😅
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