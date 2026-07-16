Pocas imágenes llamaron tanto la atención después de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 como la protagonizada por Bastian Schweinsteiger. El histórico exfutbolista alemán fue captado celebrando junto a los hinchas argentinos tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El video muestra al exvolante saltando y cantando al ritmo de “El domingo cueste lo que cueste”, rodeado de camisetas celestes y blancas, como un aficionado más en medio de los festejos por el pase a la final.

Bastian Schweinsteiger y Lionel Messi en el Mundial de Brasil 2014. Foto: Archivo

De verdugo histórico de Argentina a una celebración junto a la Albiceleste

La imagen tiene un significado especial por el pasado de Schweinsteiger frente a la Selección Argentina. El alemán fue uno de los protagonistas de las eliminaciones albicelestes en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de integrar el equipo que derrotó a Argentina en la final de Brasil 2014.

Por ese recorrido, pocos imaginaban verlo celebrando una clasificación argentina a otra final del mundo.

Sin embargo, el video dejó una escena muy distinta: uno de los grandes rivales históricos de la Albiceleste disfrutando de la fiesta junto a los aficionados argentinos.

Bastian Schweinsteiger 🇩🇪, quien supo ser verdugo de la Albiceleste en la primera final mundialista de esta generación, subió un video SALTANDO CON LOS HINCHAS ARGENTINOS 🇦🇷 tras la victoria ante Inglaterra 😅



El fútbol sabe de respeto y admiración. pic.twitter.com/aZDE8nNHrG — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 16, 2026

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