En un Santiago Bernabéu repleto, Franco Mastantuono hizo su debut oficial con camiseta del Real Madrid. El equipo de la ‘Casa Blanca’ recibe en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 al Osasuna, y el argentino hizo su primera aparición entre aplausos y la vista de todo el mundo del fútbol.

Debut de Franco Mastantuono

El atacante argentino, Franco Mastantuono, reveló en conferencia de prensa el último jueves, tras firmar su contrato por seis temporadas con el Real Madrid, que cumplió su sueño de jugar en el club blanco, donde hizo historia otro ex de River Plate, Alfredo di Stefano.

Mastantuono, que aterrizó en Madrid el 2 de agosto, tuvo que esperar hasta el jueves para formar parte de la plantilla merengue, ya que el reglamento de la FIFA establece que los extracomunitarios deben tener 18 años para ser integrante de un equipo europeo.

El Real Madrid anunció el fichaje el 13 de junio, tras alcanzar un acuerdo con el River Plate por un monto total de 63,2 millones de euros (72,6 millones de dólares).

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.