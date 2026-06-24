La selección de Brasil se impone por 3-0 ante su similar de Escocia y con la ventaja en el marcador, no pasó mucho tiempo antes de ver al banquillo de Carlo Ancelotti moverse. ¿Los reflectores? Nada menos que con Neymar Jr., quien ingresó al minuto 75.

‘Ney’ no vestía de manera oficial los colores de la ‘Canarinha’ desde el 17 de octubre de 2023, hace exactamente 981 días, y no fue hasta la tercera fecha de la Copa del Mundo 2026 que volvió a pisar el campo con la ‘verdeamarela’.

Tras discusiones sobre su convocatoria, debido al nivel que mostró con Sao Paulo en el Brasileirao y a un sinfín de lesiones, el ‘10′ no había sumado minutos en el Mundial norteamericano. Sin embargo, no fue hasta el minuto 75 que el DT del ‘Scratch’ consideró que la ventaja de tres goles era suficiente para darle tiempo de ruedo al delantero.

De esta manera, el atacante alcanza los 129 partidos jugados con Brasil, a la espera de aumentar la cantidad de goles que lleva con la ‘Canarinha’, hoy cifrada en 79 tantos.

🇧🇷🔟 ¡PASE MAESTRO, LO ESTÁBAMOS ESPERANDO!



NEYMAR a la cancha vs. Escocia en sus primeros minutos en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/abAnZqN3xP — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

VIDEO RECOMENDADO