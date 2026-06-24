Neymar regresa a las canchas. Foto: @DSports
Neymar regresa a las canchas. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La selección de Brasil se impone por 3-0 ante su similar de Escocia y con la ventaja en el marcador, no pasó mucho tiempo antes de ver al banquillo de Carlo Ancelotti moverse. ¿Los reflectores? Nada menos que con Neymar Jr., quien ingresó al minuto 75.

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