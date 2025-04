En la historia del fútbol hay dobletes de tiro libro de jerarquía, como el de Cristiano Ronaldo ante Zürich en el 2009 o el de Juan Román Riquelme ante Chile en el 2007. Sin embargo, ninguno ha sido tan deslumbrante e importante para un equipo como el que anotó Declan Rice ante Real Madrid por la idea de los cuartos de final en la Champions League.

A estas alturas del partido, preguntarse quién es no es coherente con la actualidad del fútbol. Es indiscutible titular de la selección inglesa, mundialistas y finalista de las dos últimas ediciones de la Eurocopa.

Sus cifras perfectas de pases y recuperación de balón en West Ham, equipo londinense en el que estuvo diez años, lo llevaron a costar 122 millones de euros, precio que el Arsenal tuvo que desembolsar en 2023 para hacerse con sus servicios, marcando un récord absoluto.

Según informa Sky Sports, Manchester City y Manchester United estuvieron interesados en él. Se conoce, además, que era del particular gusto de Pep Guardiola. Pero, le convenció más la idea del Arsenal porque Mikel Arteta proponía construir un equipo para él; en cambio, la presencia categórica de Rodri en el City no le aseguraban nada de eso; significaba, incluso, mudarse de ciudad.

Formado en la escuela de Chelsea y las canteras del West Ham United, Rice siempre se desempeñó como un volante ancla o uno todoterreno. Su principal virtud era el control defensivo y la personalidad para empujar el equipo y salir jugando limpio desde atrás. No es un volante creativo, ni mucho menos un especialista en pelota parada.

Nació en Kingston upon Thames, Gran Londres, en una familia aficionada al Chelsea. Sus antepasados son migrantes irlandeses de la década del 70, por esta razón, en su juventud defendió los colores de la selección de Irlanda, hasta debutar en la mayor, desde 2015 hasta 2018. Fue recién en 2019 que optó por integrarse a los Tres Leones.

Pese a que Declan publicó en Instagram un comunicado sobre su traspaso en el que afirmaba tener “igual respeto y amor por Inglaterra e Irlanda”, esta decisión provocaría el primer y quizás único sentimiento de repulsión hacia él. Las veces que ha jugado contra la selección de Irlanda, los fanáticos lo reciben con abucheos y carteles de serpientes, un ambiente sumamente hostil, debido a la rivalidad de ambos países.

Con el West Ham tuvo un camino ascendente. El entrenador chileno Manuel Pellegrini tuvo un papel clave en su carrera. En las dos temporadas que el ex Real Madrid estuvo a cargo de los ‘hammers’, Rice jugó 38 y 40 partidos.

“De Declan no me sorprende nada, porque fue uno de los jugadores al que hicimos debutar en el primer equipo y jugar con nosotros”, dijo Pellegrini al ser consultado en conferencia de prensa. Su exentrenador recalcó que tampoco le “sorprende” que “haya hecho dos goles de tiro libre, porque le pega muy bien al balón”.

Rice con la copa de la Conference League. (Foto:. West Ham)

En su trayectoria por el club del oeste de Londres se le recuerdan grandes actuaciones ante el Chelsea de Eden Hazard y contra el Manchester United de Paul Pogba. Pero, sin duda, su mejor momento llegó con el título internacional del West Ham en la Conference League de 2023, junto Lucas Paquetá y Jarrod Bowen. Además, fue considerado el mejor jugador del certamen.

Ni bien llegó al Arsenal se ganó a la fanaticada marcando goles importantes como contra el Manchester United en los minutos finales y contra el Chelsea. Tiene 26 años, juega casi todos los partidos y casi no tiene lesiones: esas son razones importantes que argumentan su valía.

Suele parase en la cancha de volante ancla o de centrocampista mixto, usualmente a la izquierda de Martin Odegard. A su juego le ha agregado más habilidad, conducción y gol.

Hablando de goles, es la primera vez que Rice anota desde un lanzamiento de tiro libre, lo que hace más espectacular su logro ante el Madrid. Cabe recalcar en los últimos años ha estado ejecutando centros desde el tiro de esquina o de saque de falta. Que Arteta lo envíe a ejecutar centros pese a su altura (1.88 m), habla de una capacidad por encima del promedio para pegarle al balón.

“Hay mucho entrenamiento detrás de eso. Llevábamos tres años y medio sin hacer un gol de falta directa y hemos hecho dos en diez minutos. La calidad individual juega un papel muy importante en esta competición. Sabíamos que le podíamos crear problemas al Madrid, pero luego hay que hacerlo en el campo”, expresó Arteta al término del encuentro.

Por su parte, Rice aseguró que se animó a buscar el efecto por fuera de la barrera, al ver la colocación de esta y cómo estaba posicionado también Thibaut Courtois. “Muchas veces le he pegado en la barrera o por encima del travesaño. Iba a centrar, pero vi a la barrera y al portero y dije ‘vamos’, y Bukayo (Saka) me dijo que lo sintiera”, dijo en Amazon Prime.

“En el segundo gol ya tenía esa confianza, así que le pegué. No quiero venirme arriba porque queda la vuelta. Estoy contento, feliz, muy emocionado, pero seguro que dentro de unos años me doy aún más cuenta de que lo que he hecho esta noche es muy especial. Ahora tenemos que estar listos para la semana que viene. El Bernabéu... Es difícil jugar allí y tenemos que estar preparados”, concluyó el centrocampista.

A continuación, cinco datos de Rice a tener en cuenta tras su doblete al Madrid por la Champions League.

1 – Marcó 34 goles en 406 partidos entre clubes y selección. Los anotados ante Real Madrid fueron los únicos de tiro libre.

2 – Es el primer jugador en marcar dos goles de tiro libre en un partido de eliminación directa en la historia de la edición actual de la Champions League (1992-2025)

3 – Es el segundo jugador en meter dos goles de tiro libre a Real Madrid en la Copa de Europa. El primero fue Ernst Happel el 14 de noviembre de 1956 cuando el Rapid de Viena lo superó 3-1 por los octavos de final.

4 – Es el segundo jugador nacido en Inglaterra en anotarle un gol de tiro libre a Real Madrid. El anterior fue David Beckham el 23 de abril de 2003 en la victoria de Manchester United 4-3, un partido recordado por las palmas y ovación de Old Trafford a Ronaldo Nazario, quien marcó un triplete y ayudó a que el Madrid pase a la siguiente instancia.

5 – Es el cuarto jugador en marcar dos goles de tiro libre en un partido de Champions League (1992-2025), tras Cristiano Ronaldo (2009), Neymar (2018) y Hakim Ziyech (2023). Muchos consideran un doblete lanzamiento de falta de Rivaldo en el 2000 con Barcelona ante Milan, pero el segundo fue en contra del arquero, a quien luego del rebote en el travesaño el balón le chocó en la espalda y entró.