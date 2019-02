Defensa y Justicia venció 1-0 a Gimnasia y se convirtió en el único líder de la Superliga argentina

Defensa y Justicia se impuso por la mínima diferencia de un gol a Gimnasia por la fecha 19 de la Superliga Argentina. Con ello, el 'Halcón' alcanzó la punto del torneo.

Sobre los 15 minutos del primer tiempo, Manuel Guanini anotó en portería propia y con ello, el conjunto visitante se puso arriba en el marcador.

En la segunda parte del encuentro, Gimnasia y Esgrima de la Plata se volcó al ataque pero con falta de ideas, por lo que el gol del empate no llegó.

Con este resultado, Defensa y Justicia es el nuevo líder de la Superliga argentina, pues le sacó una ventaja de tres puntos a Racing.

Defensa y Justicia derrotó por 1-0 a Gimnasia por la fecha 19 de la Superliga Argentina y es el nuevo líder del torneo (Video: YouTube)

Alineaciones confirmadas:

Defensa y Justicia, que encadena cinco triunfos consecutivos, visitará el sábado a Gimnasia y Esgrima La Plata, que está cerca de la zona de descenso a la Segunda División.

Los jugadores y el entrenador del 'Halcón' sostienen públicamente que tienen como principal objetivo entrar a la Copa Libertadores del año próximo, pero sueñan con arrebatarle el título a Racing Club y lograr que el humilde club bonaerense se consagre campeón por primera vez en su historia.

Defensa y Justicia vs. Gimnasia y Esgrima La Plata: horarios del partido

Ecuador - 7:20 p.m.

Perú - 7:20 p.m..

Colombia - 7:20 p.m.

México - 6:20 p.m.

Bolivia - 8:20 p.m.

Chile - 9:20 p.m.

Argentina - 9:20 p.m.

Uruguay - 9:20 p.m.

Paraguay - 9:20 p.m.

España - 1:20 a.m. (domingo 17 de febrero)

Defensa y Justicia venció a Argentinos Juniors por 2-1 con un gol en el último minuto y alcanzó en lo más alto de la clasificación a Racing Club, que el pasado domingo perdió 2-0 ante River Plate en la decimoctava jornada de la Superliga Argentina.

"Nosotros hacia adentro estamos muy serenos, con un grado de madurez muy alta. El grupo este es genuino y está más allá de un resultado. A este grupo no le pesan los partidos. Este grupo los disfruta. Intenta mejorar cada fin de semana, a veces puede y otras no. Pero eso no tiene que ver con presión o con lo que se está jugando. Estamos felices", dijo el técnico Sebastián Beccacece.

Defensa y Justicia quiere hacer historia en la Superliga Argentina. No tiene las luces como Boca Juniors o River Plate pero en silencio intentará ganar el título.