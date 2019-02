Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: juegan por la Superliga argentina

Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 18 de la Superliga argentina, este lunes 11 de febrero, desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Defensa y Justicia y Argentinos Juniors se verán las caras en uno de los dos partidos en el cierre de la jornada de la liga. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors: horarios del partido

Ecuador - 5:00 p.m.

Perú - 5:00 p.m.

Colombia - 5:00 p.m.

México - 4:00 p.m.

Bolivia - 6:00 p.m.

Chile - 7:00 p.m.

Argentina - 7:00 p.m.

Uruguay - 7:00 p.m.

Paraguay - 7:00 p.m.

España - 11:00 p.m.

Defensa y Justicia tendrá otra prueba, en la que deberá corroborar sus aspiraciones para luchar por el título, cinco días después de perder en el duelo de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana a manos de Botafogo.

San Martín SJ. 1-2 Defensa y Justicia. | Video: Fox Premium

El 'Halcón' marcha en la segunda posición de la Superliga argentina, con 39 puntos, por detrás del líder Racing Club (42), que visitará a River Plate. Defensa y Justicia, ya conociendo el resultado de la 'Academia', está obligado a ganar en casa.

Argentinos Juniors está en el sótano de la tabla, con apenas once unidades. El 'Bicho' perdió ante Colón y empató frente a Belgrano desde que se reinició la Superliga argentina. El cuadro que dirige Diego Dabove no conoce de victorias desde hace cuatro jornadas y deberá reencontrarla pronto si no quiere seguir en la lucha por el descenso.