Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la jornada 12 de la Superliga Argentina en el estadio Norberto Tomaghello desde las 5:00 p.m. (horario peruano) con transmisión de Fox Sports Premium.

El duelo entre Defensa y Justicia y Argentinos Juniors será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Superliga Argentina.

El ‘Bicho colorado’ necesita, como mínimo, un empate para recuperar la punta del campeonato. El cuadro dirigido por Diego Dabove se medirá al ‘Halcón’, de irregular campaña esta temporada.

River Plate y Boca Juniors, que ganaron sus partidos de esta fecha, igualaron los 24 puntos de Argentinos Juniors en la tabla. Sin embargo, el cuadro de la Paternal tiene una gran oportunidad para volver a la cima.

El ‘Bicho’, en esta recta del torneo, ha conseguido cuatro victorias en las últimas cinco presentaciones. Gracias a estos resultados y la irregularidad de los rivales, los de Dabove se lograron consolidar.

Argentinos puede repetir el mismo once que venció a Tallares (1-0) a mitad de semana. Gabriel Hauche, autor del único tanto el pasado miércoles, y Santiago Silva serían los referentes en la ofensiva.

En la antesala del juego, Dabove descartó tener ofertas para dejar al elenco de la Paternal. “Nadie me llamó de ningún lado, ni a mí ni a Bragarnik (representante). No me vuelvo loco ni me aparto de los más importante que es Argentinos”, zanjó.

Por su lado, Defensa y Justicia ha sido irregular en la actual Superliga. El ‘Halcón’ venció 1-0 a San Lorenzo el miércoles, pero previamente cayó contra Aldosivi y Boca Juniors.

Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors: horarios del partido

México 4:00 p.m. Perú 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Chile 7:00 p.m. Paraguay 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. Brasil 7:00 p.m. España 11:00 p.m.

Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors: posibles alineaciones

Defensa y Justicia: Luis Unsain; Julio González, Juan Rodríguez, Héctor Martínez, Rafael Delgado; Alexis Castro, Diego Rodríguez, Raúl Loaiza, Neri Cardozo; Fernando Márquez y Nicolás Fernández.

Argentinos: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Elías Gómez; Francis Mac Allister, Fausto Vera, Matías Romero, Damián Batallini; Gabriel Hauche y Santiago Silva.

