Defensa y Justicia vs. Gimnasia EN VIVO: se miden por la fecha 19 de la Superliga argentina

Defensa y Justicia vs. Gimnasia EN VIVO: ambos equipos se enfrentan ONLINE y EN DIRECTO por la fecha 19 de la Superliga Argentina. Este duelo está programado para este sábado a las 7:20 p.m. (hora peruana) y 21:20 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de TyC Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Defensa y Justicia, que encadena cinco triunfos consecutivos, visitará el sábado a Gimnasia y Esgrima La Plata, que está cerca de la zona de descenso a la Segunda División.

Los jugadores y el entrenador del 'Halcón' sostienen públicamente que tienen como principal objetivo entrar a la Copa Libertadores del año próximo, pero sueñan con arrebatarle el título a Racing Club y lograr que el humilde club bonaerense se consagre campeón por primera vez en su historia.

Defensa y Justicia vs. Gimnasia y Esgrima La Plata: horarios del partido

Ecuador - 7:20 p.m.

Perú - 7:20 p.m..

Colombia - 7:20 p.m.

México - 6:20 p.m.

Bolivia - 8:20 p.m.

Chile - 9:20 p.m.

Argentina - 9:20 p.m.

Uruguay - 9:20 p.m.

Paraguay - 9:20 p.m.

España - 1:20 a.m. (domingo 17 de febrero)

Defensa y Justicia venció a Argentinos Juniors por 2-1 con un gol en el último minuto y alcanzó en lo más alto de la clasificación a Racing Club, que el pasado domingo perdió 2-0 ante River Plate en la decimoctava jornada de la Superliga Argentina.

"Nosotros hacia adentro estamos muy serenos, con un grado de madurez muy alta. El grupo este es genuino y está más allá de un resultado. A este grupo no le pesan los partidos. Este grupo los disfruta. Intenta mejorar cada fin de semana, a veces puede y otras no. Pero eso no tiene que ver con presión o con lo que se está jugando. Estamos felices", dijo el técnico Sebastián Beccacece.

Defensa y Justicia quiere hacer historia en la Superliga Argentina. No tiene las luces como Boca Juniors o River Plate pero en silencio intentará ganar el título.