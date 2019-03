Defensa y Justicia vs. Patronato EN VIVO: partido clave por la Superliga Argentina

Defensa y Justicia vs. Patronato EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 10 de la Superliga Argentina, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, este domingo desde las 11:00 horas (hora local, 9:00 a.m. hora peruana), con transmisión de FOX Sports 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Los opuestos se enfrentan en esta nueva jornada del fútbol argentino donde el sorprendente Defensa y Justicia está en la lucha por el título y este domingo visita a patronato que está ante la gran oportunidad de salir de la zona de descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Superliga Argentina.

Defensa y Justicia vs. Patronato: horario y canales en el mundo

México 8:00 am. | Fox Sports 2

Perú 9:00 am. | Fox Sports 2

Ecuador 9:00 am. | Fox Sports 2

Colombia 9:00 am. | Fox Sports 2

Bolivia 10:00 am. | Fox Sports 2

Venezuela 10:00 am. | Fox Sports 2

Argentina 11:00 am. | Fox Sports 2

Chile 11:00 am. | Fox Sports 2

Uruguay 11:00 am. | Fox Sports 2

Paraguay 11:00 am. | Fox Sports 2

Brasil 11:00 am. | Fanatiz, Bet365

España 1:30 pm. | Fanatiz, Bet365

El 'Halcón' de Sebastián Becaccece anda intratable: una sola derrota en los últimos 26 partidos lo tienen peleando el título de la Superliga Argentina contra Racing Club que no puede pestañear porque los auriverdes están al acecho esperando cualquier error para arrebatarles el primer lugar.

Defensa y Justicia parece no tener rival en este certamen. Y aunque Patronato de Paraná llegue con la urgencia de ganar para dejar la zona de descenso, esto no le da, por mucho, alguna chance de ser favorito. Todas las apuestas juegan a favor del equipo de Becaccece que no realizaría grandes variantes para afrontar este torneo.

Los de Paraná, en tanto, están en la obligación de ganar porque tienen la gran chance de salir de la zona de descenso, pues sus rivales en la lucha por la permanencia Belgrano y Gimnasia y Esgrima se enfrentan esta fecha entre sí. Así que el margen de error para los rojinegros se redujo a cero.

A falta de tres jornadas para que culmine la Superliga Argentina, Defensa y Justicia y Patronato no tienen margen de error. Pero esto es fútbol y solo uno podrá celebrar. En caso de empate, el que festejará será Racing que marcha como líder.

Defensa y Justicia vs. Patronato: probables alineaciones

Patronato: Bértoli; Geminiani, Gissi, Escudero, Urribarri; Compagnucci, Bravo, Gil Romero, Carabajal; Berterame y Ávalos.



Defensa y Justicia: Unasín; González, Tripichio, Martínez, Delgado; Miranda, Blanco, Rojas; Rius, Castro, Fernández.