El derbi madrileño no tardó en calentarse. Cristian Romero y Jude Bellingham tuvieron un duelo aparte durante el Atlético de Madrid vs. Real Madrid y protagonizaron varios cruces, tanto dentro como fuera de la disputa por la pelota. Uno de los momentos más tensos ocurrió en el primer tiempo, cuando ambos quedaron frente a frente tras una fuerte acción que obligó al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias a recurrir al VAR.

La jugada ocurrió a los 36 minutos. Romero anticipó una pelota en campo propio e intentó iniciar la salida del Atlético, pero Bellingham fue al piso para disputar el balón. El árbitro dejó seguir inicialmente, aunque luego retrocedió para sancionar una falta del futbolista del Real Madrid. El inglés reclamó y mostró una marca en su rodilla izquierda, producto del contacto con el defensor argentino.

Las imágenes de la repetición mostraron que Romero llegó primero a la pelota, pero luego terminó apoyando su pie sobre la rodilla de Bellingham. Ortiz Arias revisó la acción a instancias del VAR y decidió modificar su decisión inicial: anuló la amarilla que había mostrado al inglés y se la enseñó al “Cuti”. El argentino quedó así al límite de una posible expulsión, aunque el juez consideró que la infracción era merecedora de tarjeta amarilla. El exárbitro Iturralde González, en cambio, consideró posteriormente que la acción debía haber terminado en roja.

“DEJÁ DE LLORAR”.



Cuti Romero a Jude Bellingham. 🇦🇷🤬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1xCKngZpWE — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 20, 2026

Pero el episodio no terminó con la tarjeta. Romero y Bellingham continuaron intercambiando palabras durante varios minutos y las cámaras de la transmisión oficial captaron uno de los momentos más llamativos antes del descanso. El defensor del Atlético miró al mediocampista inglés y, mientras hacía un gesto con las manos, le lanzó una frase que rápidamente se volvió protagonista: “Deja de llorar”.

El cruce tuvo además un antecedente reciente que le añadió todavía más picante al enfrentamiento. Romero y Bellingham se habían visto las caras en las semifinales del Mundial 2026, cuando Argentina derrotó a Inglaterra. Esta vez volvieron a encontrarse en un escenario completamente distinto, pero con la misma intensidad. Y el duelo volvió a dejar imágenes que rápidamente se hicieron virales, en un derbi que terminó con victoria del Atlético de Madrid por 2-1.

*****

SOBRE EL AUTOR