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Resumen

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El fuerte cruce entre el Cuti Romero y Bellingham en el Atlético vs Real Madrid.
El fuerte cruce entre el Cuti Romero y Bellingham en el Atlético vs Real Madrid.
Por Marco Quilca León

El derbi madrileño no tardó en calentarse. Cristian Romero y Jude Bellingham tuvieron un duelo aparte durante el Atlético de Madrid vs. Real Madrid y protagonizaron varios cruces, tanto dentro como fuera de la disputa por la pelota. Uno de los momentos más tensos ocurrió en el primer tiempo, cuando ambos quedaron frente a frente tras una fuerte acción que obligó al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias a recurrir al VAR.

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