La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones mucho más allá del terreno de juego. Mientras el país celebraba la eliminación de Alemania en la tanda de penales, un inesperado intercambio de mensajes entre José Luis Chilavert y Larissa Riquelme encendió el debate en las redes sociales y dividió a los aficionados.

Todo comenzó cuando la paraguaya aprovechó el momento de euforia para lanzar una reflexión dirigida a quienes habían cuestionado duramente el rendimiento de la Albirroja y del cuerpo técnico durante las semanas previas. “Qué curiosa es la memoria de algunos… Hace unos días bajaban la caña a la selección y al técnico. Hoy son los primeros en festejar la clasificación. Así es el fútbol: los resultados cambian partidos, pero no deberían cambiar la coherencia”, escribió en sus redes.

Las palabras de la modelo no tardaron en encontrar respuesta. José Luis Chilavert, uno de los máximos referentes en la historia del fútbol paraguayo, reaccionó con un comentario mucho más contundente que rápidamente se viralizó por el tono de sus declaraciones. “Hay que tener memoria. Si la prostitución llegó al fútbol, está todo perdido. Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo”, respondió el exarquero.

El cruce generó una avalancha de reacciones entre los usuarios, quienes se dividieron entre quienes respaldaron el mensaje de Larissa y quienes apoyaron la postura del histórico capitán de la selección paraguaya. Lo cierto es que, incluso en medio de la celebración por una clasificación que quedará grabada en la historia del país, la polémica también encontró su espacio fuera de las canchas.

VIDEO RECOMENDADO