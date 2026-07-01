Por Kenyi Peña Andrade

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones mucho más allá del terreno de juego. Mientras el país celebraba la eliminación de Alemania en la tanda de penales, un inesperado intercambio de mensajes entre José Luis Chilavert y Larissa Riquelme encendió el debate en las redes sociales y dividió a los aficionados.