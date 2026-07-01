Por Kenyi Peña Andrade

La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una lamentable tragedia. Lo que comenzó como una multitudinaria celebración en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, uno de los puntos de reunión más tradicionales de los aficionados, terminó con la muerte de tres personas, según confirmaron las autoridades sanitarias de la capital mexicana.