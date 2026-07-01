La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una lamentable tragedia. Lo que comenzó como una multitudinaria celebración en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, uno de los puntos de reunión más tradicionales de los aficionados, terminó con la muerte de tres personas, según confirmaron las autoridades sanitarias de la capital mexicana.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud, las primeras víctimas fueron un hombre de 44 años y una joven de 19, quienes fueron encontrados inconscientes en la intersección de las calles Hamburgo y Lancaster, poco después de la medianoche. Equipos de emergencia, integrados por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, policías y funcionarios del Gobierno local, acudieron al lugar para realizar maniobras de reanimación, pero ambos fallecieron a causa de asfixia.

Horas más tarde, un tercer caso elevó el saldo fatal de la jornada. Una mujer de 48 años fue auxiliada tras ser hallada inconsciente en la calle Berna, en la colonia Juárez, y trasladada de inmediato a un hospital. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarla, los especialistas confirmaron posteriormente su fallecimiento, estableciendo también la asfixia como la causa de muerte.

Miles de hinchas habían salido a las calles para festejar el triunfo por 2-0 sobre Ecuador, resultado que aseguró el boleto de la selección mexicana a la siguiente ronda del campeonato. Sin embargo, la alegría por la clasificación quedó opacada por este trágico episodio. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias exactas en las que ocurrieron las tres muertes y las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.

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