Ousmane Dembélé conquistó el Balón de Oro 2025, este lunes 22 de septiembre. El futbolista francés, de esta manera, cierra con broche de oro una gran temporada con el PSG y la selección francesa.

Dembélé es el sexto futbolista francés en lograr el Balón de oro, tres años después de Karim Benzema que lo alzó en el 2022.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

El delantero francés se impuso ante Lamine Yamal, quien con 18 años ya es el pilar ofensivo del FC Barcelona y la selección española.

