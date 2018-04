Dembélé sobre su tiempo en el Barcelona: "Estaré por mucho tiempo"

Ousmane Dembélé no tuvo la continuidad deseada desde que llegó a Barcelona. Cayó lesionado en su primer partido de titular en la Liga Española, lo cual lo dejó fuera de las canchas entre 3 y 4 meses. “No estoy en la cima de mi juego, pero poco a poco, volverá. Además, tengo que volver a trabajar en ‘cardio’ porque me canso muy rápido”, dijo al medio francés "Telefoot".

En su llegada al cuadro español, manifestó haber sido bien recibido por las figuras del club: “Me dan consejos, me ayudan mucho en el campo, pero es difícil adaptarse al Barcelona”, aseguró Dembélé sobre sus actuales compañeros.

“En Barcelona tengo un mejor estilo de vida que en Dortmund, allí no tenía un estilo de vida tan saludable y no me lesioné, así que no es por culpa de eso que me haya lesionado en Barcelona”, afirmó el joven francés sobre los rumores por su ‘agitada’ vida fuera de las canchas.

Dembélé tiene claro su futuro y afirmó sentirse cómodo en su actual club: “Firmé un contrato de cinco años con Barcelona, estaré en aquí por mucho tiempo”, finalizó el delantero.