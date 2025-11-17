Deportes TVC EN VIVO: es el canal que transmite el partido de Honduras vs. Costa Rica por la sexta y última fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. ¿Cómo ver Deportes TVC EN VIVO? Para que puedas ver Deportes TV EN DIRECTO tienes las opciones de verlo por cable o streaming. Para ver el partido por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores de tu confianza: Claro Honduras, Tigo, Multicable, Cable Color, Cable Visión, ISG, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Deportes TVC+, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.