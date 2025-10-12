Deportes TVC EN VIVO: es el canal que transmite el partido de vs. por la cuarta fecha del Grupo C de las. ¿Cómo ver Deportes TVC 7 EN VIVO? Para que puedas ver Deportes TVC EN DIRECTO tienes las opciones de verlo por cable o streaming. Para ver el partido por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores de tu confianza: Claro Honduras, Tigo, Multicable, Cable Color, Cable Visión, ISG, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Deportes TVC +, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

Eliminatorias Concacaf 2026
Sigue todos los detalles de los partidos de las Eliminatorias Concacaf, rumbo al Mundial del 2026.

