Deportes TVC EN VIVO : es el canal que transmite el partido de Honduras vs. Costa Rica por la tercera fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf . ¿Cómo ver Deportes TVC EN VIVO? Para que puedas ver Deportes TVC EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por cable o streaming. Si lo quieres ver por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Claro Honduras, Tigo, Cybertnet, Lowi Network y Cable Visión. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de DTVC+, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

