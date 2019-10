Deportivo Cali y Once Caldas chocan en un partido de descarte y que lapidará la esperanza de uno de ellos de clasificar al cuadrangular final de la Liga Águila. El duelo, correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura, se jugará este jueves 24 de octubre en el coloso de Palmaseca desde las 18:30 horas y será transmitido en Colombia a través de la señal de Win Sports.

El duelo entre Deportivo Cali y Once Caldas se presenta como una verdadera final para ambos equipos. Recuerda que El Comercio te brindará, a través de su página web, el minuto a minuto de este duelo. Además, te mostrará todos los detalles del fútbol colombiano con estadísticas, tabla de posiciones, horarios, canales de TV y cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Deportivo Cali vs. Once Caldas: sigue en vivo la transmisión de Win Sports desde el coloso de Palmaseca. | Foto: AFP NORBERTO DUARTE | AFP

Deportivo Cali se juega la gran opción de tentar su clasificación al cuadrangular final del Torneo Águila, pues, con 30 puntos y en el quinto puesto, una victoria lo hace inalcanzable para los equipos que están fuera de los primeros ocho lugares. Sin embargo, la actualidad de ‘Loz Azucareros’ es muy irregular, pues de los últimos 8 partidos que disputó por la Liga Águila, solo ha conseguido 4 triunfos y sufrió 3 derrotas, dos de ellas con goleadas (5-2 ante Deportes Tolima y 3-0 ante Junior).

Pero a favor del ‘verdiblanco’ juega su excelente forma jugando en condición de local, pues de los 9 partidos que disputó en el coloso de Palmaseca, consiguió el triunfo en 6 oportunidades, con 16 goles a favor y 5 en contra, solo obtuvo una derrota y fue ante Alianza Petrolera por 1-0.

“Matemáticamente pueden pasar muchas cosas y nosotros tenemos que ganar el partido para estar tranquilos. “La unión de grupo es fundamental, los jugadores experimentados son los consejeros y los que nos llevan a lo que estamos consiguiendo”, manifestó el entrenador de Deportivo Cali, Lucas Pusineri.

Por su parte, Once Caldas no tiene margen de error. Para clasificar al cuadrangular final de la Liga Águila, tiene que conseguir 6 puntos en las dos últimas fechas, y esperar que Deportes Tolima o Cúcuta Deportivo no sumen en los dos partidos que quedan. La situación para los ‘Albos’ es más complicada pues, como explicamos, no depende de si mismo sin embargo, mientras existan posibilidad matemáticas, el cuadro de Manizales luchará.

Deportivo Cali vs. Once Caldas en vivo: chocan por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga Águila. | Foto: AFP NORBERTO DUARTE | AFP

A pesar que el favorito es Deportivo Cali, a favor de Once Caldas juegan los últimos resultados que consiguió cada vez que visitó el coloso de Palmaseca. Pues en los últimos cinco años siempre fue un dolor de cabeza para ‘Lo Azucareros’. De los últimos 5 partidos disputados, los blancos han conseguido 3 triunfos mientras que los verdes solo 2.

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos en el estadio de Cali, fue en marzo de 2018 y terminó con triunfo por 2-1 de los 'verdiblancos'. La victoria más reciente de Once Caldas en Palmira fue en julio de 2017 cuando eran dirigidos por Francisco Maturana.

“Los partidos de Cali y Once Caldas han sido bastante parejos y hemos tenido resultados buenos, hoy en día estamos enfocados en que es la única oportunidad que tenemos, la miramos de esa de esa manera”, manifestó Hubert Bodhert, DT de Once Caldas.

Datos del Deportivo Cali vs. Once Caldas

Cali y Once Caldas e han enfrentado en 214 ocasiones, con 105 victorias a favor de Deportivo Cali, 45 empates y 64 triunfos del Once Caldas.

Once Caldas venció a Deportivo Cali en sus últimos dos enfrentamientos en Primera A; no lo lograba desde mayo de 2003 (2V); pasaron 41 duelos entre ambas rachas (11V 6E 24D).

Deportivo Cali perdió solo uno de sus nueve partidos como local en el Finalización 2019 (6V 2E); la derrota fue ante Alianza Petrolera, 0-1 en septiembre.

Once Caldas ganó tres partidos como visitante en el Finalización 2019 (3E 3D), siendo su mayor cantidad en un mismo torneo desde 2016-II (3V 3E 4D)

Entre Juan Ignacio Dinenno y Feiver Mercado anotaron seis de los últimos siete goles como local de Deportivo Cali en el Finalización 2019; cada uno convirtió tres y el restante lo logró Déiber Caicedo.

Once Caldas dominó la posesión de balón en sus últimos cinco partidos en el Finalización 2019 (55,9% - 2V 2E 1D), la misma cantidad de veces que en los anteriores 13 juegos en la competencia.

Deportivo Cali vs. Once Caldas, alineaciones probables del partido:

Deportivo Cali: Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería, Kevin Velasco (Darwin Andrade); Andrés Balanta, Christian Rivera, Andrés Arroyo, Deiber Caicedo, Féiver Mercado; Juan Ignacio Dinenno.

Once Caldas: Sergio Román; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Juan David Rodríguez y Enrique Serje; Kevin Londoño, Javier Reina y Marcelino Carreazo; Johan Carbonero (David Lemos).

Horarios para ver el partido entre Deportivo Cali y Once Caldas:

Perú: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

