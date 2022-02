Deportivo Pereira vs. Once Caldas EN VIVO ONLINE EN DIRECTO en partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay. El encuentro está programado a jugarse este martes 8 de febrero desde las 20:05 (hora de Colombia) en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. La transmisión del mismo estará a cargo de la señal de Win Sports.

Once Caldas llega a este encuentro de manera invicta, luego de dos triunfos y dos empates en las primeras cuatro jornadas del fútbol colombiano. Se ubican en la sexta posición de la tabla con 8 puntos, a cuatro del único líder, Tolima.

Por su parte, Deportivo Pereira apenas ha logrado sacar un triunfo y un empate. Con apenas 4 unidades, están algo relegados en la tabla y el duelo aparece como una posibilidad para cortar distancias.

De los últimos cinco encuentros disputados entre ambos equipos, Deportivo Pereira es superior, sumando cuatro triunfos, contra solo uno por parte de Once Caldas. El partido más reciente terminó con victoria para Pereira por 3-0.

Deportivo Pereira vs. Once Caldas: horario

Perú – 14:00

Colombia – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

México – 5:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Chile – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

El técnico de Once Caldas, Diego Corredor cuenta con toda su nómina. Además de la vuelta de a Juan David Pérez, que se había lesionado en el juego con La Equidad, pero ya está recuperado y listo para reaparecer.

Los de Manizales llegan con algo de polémica para este encuentro, debido a las críticas de Julio Comesaña, técnico de Junior de Barranquilla, quien acusó a los jugadores de hacer tiempo.

“Debo decir con todo respeto que el final del partido no me gustó nada, en absoluto. Desde el segundo gol de Once Caldas me hizo acordar al viejo Estudiantes de La Plata, tirando la pelota, escondiendo los balones”.

Posibles formaciones, Pereira vs. Once Caldas

Once Caldas: G. Ortiz; D. Murillo, J. Cardona, B. Córdoba, N. Giraldo; M. Piedrahita, M. Carreazo, J. Rodríguez, D. Quiñonez, M. García; D. Valdés.

Deportivo Pereira: H. Castillo; J. Mosquera, D. Cano, A. Correa, D. Linarez; J. Vásquez, H. Suárez, A. Piedrahita, H. Rojas, D. Palacio; L. Castro.

