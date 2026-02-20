Deportivo Saprissa vs LD Alajuelense: horarios, canales TV y dónde ver el Clásico Nacional de la Liga Promerica

Ver Deportivo Saprissa vs Alajuelense EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Promerica 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de febrero de 2026, a las 9:00 p.m. (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de Costa Rica y México, y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? TDMAX y FUTV transmiten el partido en Costa Rica, mientras que Centro América TV lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

