El 28 de octubre del 2021, Cristiano Ronaldo anunció con mucha alegría -junto a su pareja Georgina Rodríguez- que estaba esperando mellizos. La expectativa creció con el pasar de los meses y el portugués no veía la hora de conocer a sus nuevos hijos. Sin embargo, a la hora de la hora, ocurrió una tragedia: uno de los mellizos falleció durante la gestación y, desde entonces, el crack luso no volvió a ser el mismo.

Una de las virtudes más admirables de Cristiano es, sin duda, su mentalidad inquebrantable. Pero él también es humano. El dolor de una pérdida tan importante como esa era inevitable.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir”, informó apenado Cristiano Ronaldo en un comunicado conjunto con su pareja el 18 de abril del 2022.

Tras ello, el portugués guardó luto y tuvo que ausentarse en un partido clave contra el Liverpool. De igual forma, Anfield permitió que el luso se hiciera presente con un emotivo gesto. En el minuto 7 de ese encuentro, los hinchas ‘reds’ se levantaron de sus asientos para aplaudir y corear su himno “You’ll Never Walk Alone” (Nunca caminarás solo) en apoyo al crack del Manchester United.

"Un mundo. Un deporte. Una familia global. Gracias, Anfield. Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión".



✍️ Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/PrxO7eEdMa — VarskySports (@VarskySports) April 21, 2022

Días después, Cristiano reapareció en las canchas. Aún con los ánimos por los suelos tras el fallecimiento de su bebé recién nacido, el crack luso decidió jugar el choque liguero contra Arsenal y en ningún momento abandonó su espíritu competitivo en el Emirates Stadium.

De hecho, más allá de la pesadumbre, anotó un gol valioso para su equipo, como de costumbre. Uno bastante especial. El crack luso prefirió no festejarlo con el típico “SIUUU” que le personifica. A cambio, levantó sus ojos afligidos hacia el cielo, apuntó arriba con sus manos y dedicó su gol 100 en la Premier League a su bebé.

Se persignó, miró hacia arriba y apuntó al cielo. El gesto de Cristiano Ronaldo tras marcarle al Arsenal. Todos sabemos a quién le dedicó el gol. Para él. DEDICATORIA HASTA EL CIELO. pic.twitter.com/8bazUDH7iU — Invictos (@InvictosSomos) April 23, 2022

Tiempo de aflicción

El fallecimiento de uno de sus mellizos dejó de ser un tema de conversación con el pasar del tiempo. Pero Cristiano Ronaldo no podía dejar de pensar en eso. La tristeza se apoderó de él, aunque muy pocas veces lo haya demostrado.

En el campo, CR7 no luce afligido; quizás a veces un poco frustrado cuando las cosas no le salen como quisiera. Pero siempre trata de mostrar una sonrisa al mundo, sobre todo a través de sus redes sociales.

De igual forma, hace tiempo que el portugués dejó de ser esa persona radiante en la cancha. Se muestra más apagado de lo normal. Y, de hecho, los resultados no le acompañan para tratar de darle vuelta a esa situación.

Braga (Portugal), 27/09/2022.- Portugal's Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA Nations League soccer match between Portugal and Spain at the Municipal stadium in Braga, Portugal, 27 September 2022. (España) EFE/EPA/HUGO DELGADO / HUGO DELGADO

Desde el fallecimiento de su hijo, Cristiano Ronaldo solo ha celebrado seis goles -cuatro con su club y dos con su selección- en 17 partidos disputados, lo que es bastante inusual para él.

Lamentablemente, su pesar se ha trasladado a la cancha. Su presente es bastante gris con el Manchester United y Portugal. Individualmente, además, está lejos de su mejor nivel. Y aún no encuentra la forma de ponerle punto final a la racha negativa que hoy por hoy le atormenta.

No tira la toalla

Con 37 años encima, Cristiano Ronaldo es totalmente consciente que el final de su carrera está cerca. Pero también es consciente de que su edad no es el verdadero problema de su bajo rendimiento, como muchos pretenden asegurar.

Sin ir muy lejos, la temporada pasada el portugués seguía brillando con destacadas actuaciones. Fue uno de los pocos rescatables de los ‘Red Devils’ en una campaña para el olvido. Marcó 24 goles y dio tres asistencias en 38 partidos disputados. Llegó así al podio de los máximos goleadores de la Premier League. Simplemente, el resto del equipo no respondió de la misma forma.

Ahora, claro, las cosas han cambiado y no de la mejor forma. Esta campaña 2022/23 el luso ha jugado ocho partidos con el United y solo pudo arrancar de titular en tres. Apenas ha celebrado un gol en lo que va del curso y fue de penal.

Cristiano Ronaldo solo ha celebrado un gol esta temporada con el Manchester United | Foto: EFE / DUMITRU DORU

Se barajan muchas razones para explicar el mal momento del portugués, pero lo más certero está relacionado a su salud mental. En los últimos días, la prensa inglesa ha especulado que Cristiano Ronaldo está padeciendo depresión desde el fallecimiento de su hijo y todo el mundo hoy habla de eso.

De hecho, el ‘7′ del United ya ha buscado ayuda psicológica. Hace poco acudió al reconocido psicólogo, Jordan Peterson, para que le de una mano en este tiempo sombrío a nivel personal y profesional para él.

“(Cristiano) había tenido algunos problemas en su vida hace unos meses y un amigo suyo le envió algunos de mis videos y dijo que los había visto. Luego leyó uno de mis libros y lo encontró útil, quería hablar”, contó Peterson en un programa con el presentador británico, Piers Morgan.

“Fui a su casa y hablamos durante unas dos horas. Me mostró todo su equipo para mantenerse en óptimas condiciones, hablamos sobre sus empresas. Sobre todo hablamos sobre lo que quería en el futuro y algunos de los obstáculos que está enfrentando”, añadió.

Cristiano Ronaldo ya dio el primer paso para lidiar con el desconsuelo que ha sentido todo este tiempo. Ahora, él seguirá luchando, paso a paso, para recuperarse totalmente y volver a ser el mismo de siempre. Hay tiempo.

Su ambición, eso sí, no tiene límites. El delantero luso sabe muy bien que el Mundial Qatar 2022 ya se contempla en el horizonte y por eso no piensa tirar la toalla, como nunca lo ha hecho. No duden de que en los próximos 50 días trabajará mucho en sí mismo para alcanzar su mejor nivel.