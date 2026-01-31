Chelsea venció 3 a 2 a West Ham en Stamford Bridge, este sábado 31 de enero, por la fecha 24 de la Premier League. Los ‘Blues’ remontaron tras ir dos goles abajo en el marcador, y en los minutos finales casi acaba en una batalla campal.

La disputa por el balón entre Adama Traoré y Marc Cucurella desató la pelea entre ambos equipos. El fornido jugador del West Ham se sacó de encima a Cucurella, quien salió abruptamente del terreno de juego.

Esta acción generó la reacción de Joao Pedro y no dudó en empujar a Traoré. El futbolista brasileño no sabía en lo que se metía y tuvo que retroceder ante la arremetida del español.

Los ánimos se caldearon y miembros de ambos clubes tuvieron que intervenir para contener la situación.

Con la victoria, el Chelsea vuelve a puestos de clasificación a la Liga de Campeones de Europa, a la espera del resto de partidos del fin de semana, mientras que el West Ham sigue en puestos de descenso.