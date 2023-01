Una fría y ácida crítica acompañó la conferencia de prensa por la renovación de Didier Deschamps, quien se quedará al frente de la selección de Francia hasta el año 2026, con miras al Mundial que se organizará en México, Estados Unidos y Canadá. En medio de los motivos de la renovación, un periodista consultó sobre la final perdida ante Argentina, provocando una respuesta inesperada por parte del estratega.

El entrenador declaró sentirse con “energía” para seguir al frente de los ‘Bleus’ y dejó claro que “no es continuar por continuar”, pero llamó la atención por su análisis de la derrota contra la ‘Albiceleste’.

“No estuvimos a la altura”, reconoció el seleccionador de Francia. “No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro. Pero en la alineación titular hubo cinco jugadores que no estaban al nivel para un partido así”, añadió. Esto por diversas razones, como “la acumulación de partidos” o cuestiones emocionales.

Los bajos rendimientos explican que Francia “no existiera durante una hora larga” del encuentro, pero en la parte final “se hizo lo necesario”, destacó.

Tras llegar a la selección francesa en 2012, Deschamps terminaba su contrato después del Mundial de Catar, donde los Bleus alcanzaron la final, ganada por Argentina.

“Quiero anunciarles algo que es para mí un inmenso placer, y es que mi presidente decidió prolongarme hasta 2026″, declaró Deschamps en la tribuna de la asamblea general, donde fue recibido con una fuerte ovación. “Estoy convencido de que hay mucho por hacer”, subrayó Junto al presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët. “Es una señal de confianza muy importante″, afirmó.

Deschamps, que ganó como jugador el Mundial de 1998, posee la mayor longevidad en el banquillo de los Bleus delante de Michel Hidalgo, que estuvo ocho años y seis meses en el cargo (marzo de 1976 - junio de 1984), teniendo además el récord de partidos en el banquillo francés (138, muy por delante de los 79 de Raymond Domenech) y, sobre todo, el mejor palmarés.