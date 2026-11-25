Rodrigo Ureña volvió a ser protagonista en el fútbol colombiano y esta vez lo hizo con una espectacular anotación. El mediocampista chileno marcó un golazo en la victoria de Millonarios por 4-1 frente a Bucaramanga, resultado correspondiente al compromiso disputado este martes 24 de noviembre.

El exjugador de Universitario de Deportes anotó el tercer tanto del conjunto bogotano a los 49 minutos, luego de una recuperación de balón en campo rival. Tras hacerse con la posesión, encontró el espacio necesario para acomodarse y sacar un potente derechazo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería.

Rodrigo Ureña marcó un golazo desde fuera del área

La acción del volante comenzó con la recuperación de la pelota en terreno contrario. Ureña aprovechó que tuvo espacio para avanzar y, sin pensarlo demasiado, sacó un remate de larga distancia que dejó sin opciones al guardameta de Bucaramanga.

La anotación amplió la ventaja de Millonarios y provocó la celebración de los hinchas presentes en el estadio Nemesio Camacho, conocido como El Campín, donde el equipo bogotano consiguió una importante victoria.

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Millonarios goleó 4-1 a Bucaramanga

El triunfo por 4-1 le permitió a Millonarios sumar tres puntos en su objetivo de mantenerse en la pelea por el título de la liga colombiana, en la recta final de la temporada.

Para Rodrigo Ureña, el tanto representó una nueva oportunidad de destacar con la camiseta del conjunto colombiano y demostrar su aporte en el mediocampo, no solo en labores de recuperación y distribución, sino también con presencia ofensiva.

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