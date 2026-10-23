El futbolista portugués João Cancelo. Foto: EFE/EPA/Manuel de Almeida/Archivo
El futbolista portugués João Cancelo. Foto: EFE/EPA/Manuel de Almeida/Archivo
Por Redacción EC

João Cancelo respondió a los cuestionamientos recibidos tras la derrota del FC Barcelona ante el Paris Saint-Germain (PSG) en la Champions League. A pocos días del clásico frente al Real Madrid, el lateral portugués publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a quienes critican el rendimiento de los futbolistas desde las gradas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?