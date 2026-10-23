João Cancelo respondió a los cuestionamientos recibidos tras la derrota del FC Barcelona ante el Paris Saint-Germain (PSG) en la Champions League. A pocos días del clásico frente al Real Madrid, el lateral portugués publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a quienes critican el rendimiento de los futbolistas desde las gradas.

“Desde la grada todo el mundo es especialista. Quiero verlos entrar al juego y aguantar la presión”, escribió el jugador, en una publicación que generó repercusión entre los seguidores azulgranas. Aunque no mencionó directamente a ninguna persona, sus palabras llegaron después de los comentarios negativos sobre su actuación ante el conjunto francés.

El Barcelona cayó por 4-2 ante el PSG el martes 20 de octubre, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-2027. El resultado significó el primer tropiezo de la temporada para el equipo dirigido por Hansi Flick, que había encadenado 11 victorias consecutivas.

Cancelo estuvo entre los futbolistas más cuestionados por su desempeño defensivo. El portugués tuvo dificultades para contener los ataques del francés Désiré Doué y recibió una tarjeta amarilla durante el encuentro. Además, quedó señalado en la acción del cuarto gol del PSG, anotado por Fabián Ruiz, después de perder la referencia del mediocampista español.

Cancelo defendió su confianza tras las críticas y afronta un nuevo examen ante el Real Madrid. Foto: Instagram

El segundo mensaje de João Cancelo en redes sociales

El lateral no se limitó a su primera publicación. En otra historia de Instagram compartió una fotografía acompañada de una frase que reflejó su confianza personal frente a los cuestionamientos: “Quien no puede dudar de sí mismo soy yo”. De esta manera, dejó clara su postura ante las críticas recibidas tras el compromiso europeo.

Finalmente, el conjunto azulgrana tendrá una nueva prueba este domingo 25 de octubre, cuando reciba al Real Madrid en el Spotify Camp Nou por la décima jornada de LaLiga. El encuentro representa una oportunidad para recuperarse de la derrota en Europa y defender sus aspiraciones en la lucha por el campeonato español. Cancelo podría tener protagonismo en el clásico debido a las dificultades del Barcelona para completar su defensa.

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