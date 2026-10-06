El último partido de Lionel Messi con la selección argentina ya es historia. El 10 se despidió en el Estadio Monumental ante Benín y cerró una historia de 21 años con la camiseta que defendió desde aquel debut frente a Hungría en 2005. Se va como campeón del mundo, bicampeón de América y, sobre todo, como dueño de una colección de récords que difícilmente alguien pueda igualar.

Messi termina su ciclo con 208 partidos, 125 goles y 68 asistencias con la selección mayor. Es el futbolista con más presencias, el máximo goleador y también el máximo asistidor de la historia de Argentina. En total, participó directamente en 193 goles de la Albiceleste. Además, consiguió 134 victorias, 43 empates y 30 derrotas durante su recorrido internacional.

Lionel Messi LLORANDO en el himno. Imposible no llorar con él. 🥺💔 https://t.co/sTj7ySyGIC — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026

Pero sus números adquieren otra dimensión cuando se mira su recorrido en los Mundiales. Messi disputó seis Copas del Mundo, récord que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, y es el argentino con más partidos mundialistas, con 34. También es el máximo goleador de Argentina en la historia del torneo, con 21 tantos, además de ser el futbolista con más asistencias mundialistas, con 12.

Hay más. Messi es el jugador con más victorias en la historia de los Mundiales, con 23 triunfos, y disputó tres finales como capitán: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. También posee el récord de más titularidades y capitanías en la Copa del Mundo, con 26, y el de más minutos jugados, con 3.054. En 2026, además, se convirtió en el futbolista de mayor edad en marcar un hat-trick en un Mundial, con 38 años y 357 días.

En la Copa América también dejó su nombre en lo más alto. Es el jugador con más partidos disputados en la historia del torneo, con 39, y fue campeón en 2021 y 2024. A esos títulos se suma la Finalissima de 2022, antes de la conquista que terminó de completar su historia con la Albiceleste: el Mundial de Qatar. En total, con la selección mayor, levantó cuatro grandes trofeos.

Las Eliminatorias Sudamericanas tampoco escaparon a su dominio. Messi acumuló 72 partidos en el torneo clasificatorio y alcanzó a Iván Hurtado como el futbolista con más presencias en la historia de las Eliminatorias de Conmebol. Además, comparte con Luis Suárez el récord de máximo goleador histórico de la competencia, con 31 tantos.

Lionel Messi tendrá su encuentro de despedida. (Foto: TyC Sports)

Y todavía quedan aquellas marcas que ayudan a entender la dimensión estadística de su carrera: es el argentino con más tripletes con la selección, con 11; más dobletes, con 17; más goles en un solo partido, con cinco; más goles oficiales, con 71; y más goles contra selecciones diferentes, con 45. También tiene el récord de más goles de un futbolista argentino en un año con la selección, con 18.

Messi se marcha, entonces, con algo que va mucho más allá de una colección de números. Se va después de haber convertido a la selección argentina en el escenario de su redención: perdió finales, soportó críticas, anunció un retiro y volvió. Después llegaron la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo. Ahora deja la camiseta 10, pero también deja una vara que parece imposible de alcanzar. 208 partidos, 125 goles, 69 asistencias y una historia que ya no necesita ningún récord más para ser eterna.