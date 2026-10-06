Lionel Messi ganó el Mundial con Argentina en Qatar 2022. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
Lionel Messi ganó el Mundial con Argentina en Qatar 2022. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Redacción EC

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina ya es historia. El 10 se despidió en el Estadio Monumental ante Benín y cerró una historia de 21 años con la camiseta que defendió desde aquel debut frente a Hungría en 2005. Se va como campeón del mundo, bicampeón de América y, sobre todo, como dueño de una colección de récords que difícilmente alguien pueda igualar.

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