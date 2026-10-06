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Resumen

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La AFA publicó un video que recorre la historia de Lionel Messi con Argentina. (Foto: Agencias)
La AFA publicó un video que recorre la historia de Lionel Messi con Argentina. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Hay despedidas que necesitan algo más que un partido. La de Lionel Messi, después de más de dos décadas con la camiseta argentina, necesitaba mirar hacia atrás y recordar todo lo que ocurrió en el camino. Por eso, la AFA publicó un emotivo video en la previa de su último encuentro con la Albiceleste ante Benín, una pieza que repasa los momentos que construyeron la historia del capitán.

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