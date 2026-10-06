Hay despedidas que necesitan algo más que un partido. La de Lionel Messi, después de más de dos décadas con la camiseta argentina, necesitaba mirar hacia atrás y recordar todo lo que ocurrió en el camino. Por eso, la AFA publicó un emotivo video en la previa de su último encuentro con la Albiceleste ante Benín, una pieza que repasa los momentos que construyeron la historia del capitán.

El video comienza con imágenes de los primeros pasos de Messi y recorre diferentes etapas de su carrera con la selección. Aparecen sus años en las categorías juveniles, la conquista del Mundial Sub-20 de 2005 y, posteriormente, los momentos que marcaron su etapa con la selección mayor. La Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024 aparecen como los grandes capítulos de una historia que durante años tuvo al rosarino como protagonista.

Pero el homenaje no se queda únicamente con los trofeos. También aparecen los goles, las asistencias, las celebraciones y las imágenes de un Messi que fue cambiando con el paso de los años hasta convertirse en el líder de una generación. “¿Sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores”, se escucha en la narración del video. La frase resume la mirada de la AFA sobre el impacto que tuvo el capitán dentro y fuera de la cancha.

“EL MEJOR DE TODOS, PORQUE NOS HIZO MEJORES A TODOS”. Ufff, el video de la Selección para Messi. 🥹🇦🇷 https://t.co/XwbWpghY2i — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026

El cierre del mensaje está dedicado directamente al futbolista: “Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno”. No es una despedida cualquiera. Messi jugará ante Benín su último partido con Argentina en el país, en un Monumental que estará lleno para acompañar al máximo goleador y jugador con más presencias en la historia de la selección. La AFA confirmó que serán 208 partidos los que completará el rosarino con la camiseta albiceleste.

Así, mientras el Monumental se prepara para una noche cargada de homenajes, la AFA eligió recordar el camino antes que solamente el final. Desde aquel chico que llegó a las selecciones juveniles hasta el capitán que levantó la Copa del Mundo, Messi dejó una historia que ya forma parte de la memoria del fútbol argentino. Y esta vez, antes de que empiece el último partido, la selección quiso decirle lo que millones de hinchas sienten: gracias, Leo.

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