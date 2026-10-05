Despedida de Messi: el hora x hora del homenaje que prepara DSPORTS para el capitán argentino. (Foto: AFP)
Despedida de Messi: el hora x hora del homenaje que prepara DSPORTS para el capitán argentino. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Lionel Messi jugará este martes su último partido oficial con la Selección Argentina y DSPORTS, antes de transmitir el encuentro, ofrecerá una extensa programación especial para homenajear al saliente capitán que incluirá sus momentos más importantes con la Albiceleste.

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