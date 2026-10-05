Lionel Messi jugará este martes su último partido oficial con la Selección Argentina y DSPORTS, antes de transmitir el encuentro, ofrecerá una extensa programación especial para homenajear al saliente capitán que incluirá sus momentos más importantes con la Albiceleste.

El astro argentino liderará por última vez a la Albiceleste, que enfrentará a Benin desde las 6:00 pm. en el Estadio Monumental de Buenos Aires, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal DSPORTS.

En la previa del encuentro, las señales DSPORTS y DSPORTS 2 presentarán la programación especial “Gracias Messi”, una jornada dedicada a revivir los momentos más emblemáticos de su carrera con la selección.

La cobertura se extenderá a lo largo del martes para rendir homenaje al capitán que llevó a la Argentina a conquistar la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo, y contará con partidos históricos, finales inolvidables y actuaciones que marcaron una época.

El especial de DSPORTS repasará los goles, títulos y récords del capitán argentino, pero también el impacto que tuvo dentro y fuera de la cancha como símbolo de una generación que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial.

¿Dónde ver DSPORTS en Perú?

Para los espectadores en Perú, las señales de DSPORTS están disponibles en los canales 610 y 1610 (DSPORTS), 612 y 1612 (DSPORTS 2) y 613 y 1613 (DSPORTS+) de DIRECTV. La programación también puede seguirse mediante las plataformas de streaming DGO, Paramount+ y DAZN.

El homenaje de DSPORTS a Messi

DSPORTS

6:00: FIFA Qatar 2022 Final: Argentina vs. Francia

9:00: DSPORTS Noticias Lite

12:00: DSPORTS Total

13:00: De Fútbol Se Habla Así (desde la cancha)

14:30: Fútbol Total

16:00: La Previa del partido

18:00: Partido despedida Argentina vs. Benin

21:00: DSPORTS Noticias Nite

DSPORTS 2 (Desde las 9:00)

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