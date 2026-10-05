Lionel Messi tendrá este martes una noche que difícilmente olvidará. El capitán argentino jugará ante Benín, en el Monumental, su último partido con la camiseta de la selección en suelo argentino. Y para una despedida tan especial no estará solo: Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso se sumaron a la concentración en Ezeiza para acompañar al rosarino en el cierre de su historia con la Albiceleste.

Los tres futbolistas llegaron especialmente para este encuentro. De Paul y Lo Celso no participaron de los amistosos anteriores de esta fecha FIFA ante Bolivia y Burkina Faso, pues Lionel Scaloni decidió convocarlos únicamente para el último compromiso. “Vienen solo para el último partido porque queremos ver a otros chicos, como en su momento pasó con Fideo (Di María)”, explicó el entrenador argentino cuando fue consultado por la presencia de ambos.

Otamendi, en tanto, también se incorporó al grupo que tendrá la misión de acompañar a Messi en una jornada cargada de emociones. Los tres compartieron con el capitán el asado organizado por la selección en el Predio Lionel Messi de Ezeiza, antes del último entrenamiento previo al encuentro frente a Benín. Será, además, una oportunidad para reencontrarse con uno de los futbolistas con los que construyeron buena parte de la etapa más exitosa de la Albiceleste.

💬 "TODO PARA MIS CHICOS" 🥩 Claudio "Chiqui" Tapia se encargó de preparar el asado para los jugadores de la Selección Argentina. 🇦🇷 El presidente de la AFA mostró en sus redes sociales la preparación de la carne en el Predio Lionel Andrés Messi. https://t.co/K1WGjkH9u3 — El Gráfico (@elgraficoweb) October 5, 2026

La despedida tendrá algunas ausencias importantes. Paulo Dybala y Nahuel Molina habían sido invitados por la AFA, pero la Roma decidió no autorizar su viaje debido a razones deportivas y logísticas. Ángel Di María, otro de los grandes socios de Messi durante su ciclo en la selección, sí confirmó su presencia para acompañarlo desde las tribunas del Monumental.

Así, Messi estará rodeado de varios de los nombres que marcaron su última etapa con Argentina. El partido ante Benín, programado para este martes 6 de octubre, será el último capítulo del rosarino con la Albiceleste frente a su público. Después de más de dos décadas, el Monumental se prepara para decirle adiós al jugador que convirtió el sueño mundialista en realidad y que terminó construyendo una relación inolvidable con su selección.

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