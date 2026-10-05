Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso estarán presentes en la despedida de Lionel Messi. EFE/ Javier Torres POOL
Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso estarán presentes en la despedida de Lionel Messi. EFE/ Javier Torres POOL
/ Javier Torres POOL
Por Redacción EC

Lionel Messi tendrá este martes una noche que difícilmente olvidará. El capitán argentino jugará ante Benín, en el Monumental, su último partido con la camiseta de la selección en suelo argentino. Y para una despedida tan especial no estará solo: Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso se sumaron a la concentración en Ezeiza para acompañar al rosarino en el cierre de su historia con la Albiceleste.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.