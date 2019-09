Los detalles del “traspaso imposible” de Neymar al Barcelona

A pocas horas del cierre del libro de pases en el 'Viejo Continente', se conoció que Neymar se mantendrá en el París-Saint Germain por todo el 2019-20, luego de que las negociaciones con el Barcelona se estropearan en el último momento.

No cabe duda que el nombre de Neymar acaparó toda la atención en el mercado de transferencias, sobre todo por todo el aspaviento que hizo para mudarse al Barcelona, club donde alcanzó la notoriedad mundial.

Neymar reaparecería con PSG el próximo 14 de septiembre en la Ligue 1. (Foto: AFP)

Una vez frustrados los planes del '10' sudamericano, el tabloide Le Parisien realizó un recuento de las operaciones del París-Saint Germain con el Barcelona, al que título como un “un traspaso imposible”.

A mediados de junio, Neymar le comunicó al director deportivo del club francés sus deseos de marcharse. Este suceso hizo que “en Qatar, los accionistas del PSG se sintieron humillados”.

Tal y como apunta el periódico Le Parisien, Leonardo dio una instrucción clave en el París-Saint Germain para ejecutar la venta de Neymar: negociar por una suma mayor de 222 millones de euros, cifra que se desembolsó por su carta pase.

► Neymar, protagonista de una demoledora portada de France Football



► Neymar llegó a la concentración de Brasil para afrontar amistosos FIFA

Incluso Al Khelaifi, presidente del París-Saint Germain, aclaró que “Neymar se puede ir, pero sólo si la oferta es enorme… 300 millones”.

Con las indicaciones conocidas y dadas, los directivos del Barcelona se reunieron con sus pares del París-Saint Germain el 13 de agosto. Sin embargo, no se llegó a buen puerto porque los azulgranas “llegaron casi con las manos vacías”.

“El PSG sabía desde hace mucho que el Barça no tenía el dinero suficiente. El precio que fijó París no lo podía pagar ningún club. Es la historia de un traspaso que no se podía hacer”, subrayó la nota difundida desde Francia.