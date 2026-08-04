Por Redacción EC

El suegro del futbolista chileno, Carlos Palacios, fue detenido en el marco de una investigación por presunto narcotráfico, según reportes difundidos en Argentina. El operativo encendió las alarmas en el entorno del jugador debido a que las autoridades también analizan un automóvil que estaría vinculado al mediocampista.

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