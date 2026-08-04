El suegro del futbolista chileno, Carlos Palacios, fue detenido en el marco de una investigación por presunto narcotráfico, según reportes difundidos en Argentina. El operativo encendió las alarmas en el entorno del jugador debido a que las autoridades también analizan un automóvil que estaría vinculado al mediocampista.

De acuerdo con la información preliminar, la captura se produjo durante un procedimiento policial en el que se investigaba una posible red de tráfico de drogas. El familiar del jugador quedó a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer su rol dentro del caso.

Auto vinculado a Carlos Palacios: qué se sabe

Uno de los puntos clave de la investigación es un vehículo que habría sido utilizado en el contexto del caso y que estaría relacionado con Carlos Palacios. Las autoridades buscan determinar su procedencia y el uso que se le habría dado, lo que ha incrementado la atención mediática en Chile y Argentina.

¿Carlos Palacios está implicado en el caso?

Hasta el momento, no existe imputación directa contra el futbolista. Sin embargo, su cercanía con uno de los detenidos ha puesto su nombre en el foco informativo, a la espera de mayores avances en la investigación judicial.

El caso ha generado fuerte repercusión en ambos países, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la exposición mediática de Carlos Palacios, quien actualmente es una figura seguida en el fútbol sudamericano. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre el avance de las pesquisas.