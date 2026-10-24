DGO y DirecTV EN VIVO transmite este domingo 25 de noviembre El Clásico entre Barcelona vs Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga en el estadio Camp Nou. El último antecedente entre ambos equipos por el campeonato español fue el 10 de mayo de 2026, cuando Barcelona se impuso por 2-0 y se coronó campeón de la temporada 2025-26 en el Camp Nou. ¿Cómo ver DGO y DirecTV EN VIVO en Perú y Sudamérica? A continuación te mostramos qué opciones tienes para ver DGO y DirecTV.

DGO y DirecTV EN VIVO ONLINE: transmite el partido de FC Barcelona vs. Real Madrid por la jornada 10 de LaLiga desde el Camp Nou.

¿Dónde ver DGO y DirecTV EN VIVO, Barcelona vs Real Madrid?

Para ver el partido de Barcelona vs Real Madrid por El Cásico de LaLiga, en DGO y DirecTV EN VIVO, tienes que contar con un servicio de cable en Perú como DirecTV o por streaming en la app de DGO.

¿Cómo ver DirecTV (DSports) EN VIVO, Barcelona vs Real Madrid?

Si ya eres cliente de DIRECTV (Prepago o Pospago): Tu suscripción ya incluye DGO. Solo debes registrarte en la web de MiDIRECTV de tu país utilizando tu número de cliente o RUT/DNI. Esas mismas credenciales (correo y contraseña) te servirán para abrir DGO.

Si NO eres cliente de DIRECTV: Puedes contratar DGO de forma independiente contratando un plan mensual con tarjeta de crédito directo en el sitio oficial de DGO.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Barcelona vs Real Madrid?

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Celulares y Tablets: Disponible en Google Play Store (Android 6 o superior) y App Store de Apple (iOS 11 o superior).

Smart TVs y Dispositivos de Streaming: Compatible con Android TV / Google TV, Samsung (Tizen), LG (webOS), Apple TV, Roku y Amazon Fire TV Stick.

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