A menos de una semana para iniciar la Eliminatoria Qatar 2022, la lista de convocados de Lionel Scaloni dio mucho de qué hablar. El tema principal de esta nómina fue la exclusión de Ángel Di María para los encuentros contra Ecuador y Bolivia (8 y 13 de octubre, respectivamente).

“Para mí, Di María está en el top 3 de los argentinos en el exterior”, dijo Miguel Simón en el nuevo programa ESPN FC de la cadena televisiva. “Desde el año 2002 no hay futbolista que no haya integrado una de las cinco ligas grandes de Europa que sea campeón del mundo”, continuó. Así mismo, respondió que él hubiese convocado al ‘Fideo’ para este inicio de la Eliminatoria Qatar 2022.

¿Y la Superliga?

La pandemia por el coronavirus afectó el fútbol a nivel mundial y Sudamérica no fue ajeno a ello. En Perú, la Liga 1 se reactivó en agosto, pero hay países como Argentina que el balón no rodará en lo que resta del año. ESPN FC estrenó nuevo programa que reunió a periodistas deportivos y exleyendas del fútbol gaucho quienes analizaron los motivos por los que la Superliga Argentina no se reactivó.

Alejandro Fantino estuvo como conductor, acompañado por Mariano Closs, Diego Latorre, Oscar Ruggeri y Miguel Simón. Y como invitados, Fernando Niembro y Gustavo López. Niembro no dudó en disparar contra Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Marcelo Tinelli, actual presidente de la Liga Profesional.

“Si avalan los partidos de la Copa Libertadores, por qué no se juega la Súperliga Argentina? Ahí hay un punto oscuro, extraño, difícil, raro que alguien va a tener que aclarar. El fútbol argentino tiene una conducción que es la de Tinelli en la liga y la de Tapia en la AFA. Bastante incompetente las dos”, dijo Fernando Niembro.

¿Por qué no jugamos?, preguntó otro panelista. A lo que tuvo la respuesta inmediata de Gustavo López: “Porque no quieren. Están cómodos sin jugar (Tapia y Tinelli). Cobran de la televisión, cobran cuotas sociales, no pierden los domingos, nadie los insultan. Cinco equipos juegan la Libertadores y cobran dólares. Además, hay tres equipos que si no juegan en todo el año se clasifican a la próxima Libertadores o la Sudamericana”.

