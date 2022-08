Cuántos futbolistas nos han sorprendido cada cuatro años en la Copa del Mundo. Desde Maradona, Beckham y Cruyff por mencionar solo algunos. Sus proezas viven aún en la memoria de los fanáticos del fútbol. Tiempo después, estos grandes jugadores formaron familias y tuvieron hijos con la esperanza de que su talento continuara.

Pese a ese deseo y esperanza, la magia de sus pies no llegó a su descendencia. Por eso hoy recordaremos a los hijos de esos cracks mundialistas que no heredaron el talento de sus padres y no pudieron triunfar en el mundo del fútbol.

1. Diego Maradona Sinagra

El reconocido hijo del astro argentino Diego Maradona no triunfó en el fútbol pese a que desde pequeño demostró ciertas habilidades. A los 11 años entró a formar parte de la cantera del Napoli para luego pasar al equipo juvenil de Génova. Además, representó a la selección italiana sub-17. Pasó por varios equipos de la Serie D, en la cuarta división del fútbol de Italia, hasta que en el 2008 se unió a la selección de fútbol playa italiana donde fue subcampeón. Para el 2009 sería fichado por el Napoli Beach Soccer, marcando ocho goles y coronándose con el título del campeonato italiano.

2. Jordi Cruyff

Hijo del mítico Johan Cruyff, el delantero tuvo una corta carrera en el fútbol. Formado en las inferiores del Ajax y del Barcelona, no logró ser titular en el equipo que dirigía su padre. Hacia 1996 fichó por el Manchester United con la esperanza de lo que podría hacer, lejos de la sombra de su padre. Estuvo cuatro temporadas en el equipo, coincidiendo con la etapa ganadora de Alex Ferguson. Si bien fue titular en algunas ocasiones no tuvo mucha regularidad. Una lesión lo fue alejando de las canchas poco a poco hasta que anunció su retiro en el 2010.

3. Edinho

El hijo de la leyenda del fútbol brasileño Pelé quiso seguir los pasos de su padre y se aventuró a probar como arquero. En dos oportunidades jugó para el Santos (1990/1991-1994/1998), pero dejó el equipo y fichó por el Ponte Preta. A los 29 años dio por finalizada su carrera futbolística y hoy es conocido por sus vínculos por el narcotráfico y un supuesto homicidio. Una joyita.

4. Brooklyn Beckham

El hijo mayor de David Beckham no ha tenido mucho interés en entrar al mundo del fútbol. Pese a que de niño jugaba con el balón fue rechazado de la cantera del Arsenal y hoy en día sus hobbies están muy lejos de las canchas. Actualmente, con 23 años se dedica a la fotografía y al modelaje.

5. Christian Maldini

Es el único hijo del exfutbolista italiano Paolo Maldini, quien quiso continuar con el legado de su padre y su abuelo. Se formó en las inferiores el AC Milán, pero no consiguió convencer a los entrenadores para llegar hasta el primer equipo. En el 2016 fue vendido al Reggina donde jugó en la Serie C. Al poco tiempo pasó al Pro Cesto y hoy en día con 26 años juega para Lecco.

6. Stephan Beckenbauer

Hijo del legendario ‘Kaiser’, Stephan Beckenbauer buscó tener su propio camino en el fútbol lejos de la sombra de su padre. Inició su carrera en el Bayern Múnich II, donde pasó desapercibido. De ahí llegó a jugar para otros clubes alemanes como TSV 1860 Múnich y FC Saarbrücken. Abandonó el fútbol y se dedicó a ser cazatalentos y preparador del Bayern hasta su fallecimiento en el 2015.

7. Andrea Mancini

El hijo menor de Roberto Mancini comenzó su carrera en el fútbol en las inferiores del Inter de Milán, cuando su padre dirigía el primer equipo. Tras no debutar en la primera división del fútbol italiano llegó a la cantera del Mancheste City sin éxito para luego pasar al Valladolid donde tampoco logró el debut. Luego de un corto paso en Budapets, fichó por el DC United y luego por el New York Cosmos en el 2016, su último equipo.