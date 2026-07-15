La agónica victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo se vivió con intensidad dentro del campo, sino que también tuvo un fuerte impacto en la prensa británica. Con un gol decisivo en los últimos minutos, el equipo argentino dejó sin final a los Three Lions y generó una ola de reacciones en los principales diarios ingleses, que combinaron elogios a Lionel Messi con titulares cargados de frustración, dramatismo y sensación de oportunidad perdida.

The Sun: “Another fine Messi”

El diario sensacionalista destacó la actuación del capitán argentino con el título “Another fine Messi”, resaltando su influencia en el juego. Además, hizo foco en el golpe final al señalar que Inglaterra quedó “destrozada” tras el gol decisivo de Lisandro Martínez en tiempo de descuento.

La prensa británica reflejó frustración y dolor tras la derrota de Inglaterra ante Argentina por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026, con titulares que destacaron el golpe en el final y la figura de Lionel Messi.

The Guardian: “Un final cruel”

Por su parte, The Guardian optó por un enfoque más dramático: “Argentina end England’s World Cup dream with cruel 93rd-minute winner”. El medio remarcó el carácter agónico del triunfo argentino y cómo el tanto en el minuto 93 terminó con el sueño inglés de llegar a la final.

La prensa británica reflejó frustración y dolor tras la derrota de Inglaterra ante Argentina por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026, con titulares que destacaron el golpe en el final y la figura de Lionel Messi.

Mirror y otros medios: “Heartbreak in Atlanta”

Otros portales británicos coincidieron en el tono emocional. Expresiones como “Heartbreak in Atlanta” (corazón roto en Atlanta) dominaron las portadas, reflejando la angustia de jugadores e hinchas tras una eliminación que parecía evitarse hasta el tramo final.

La prensa británica reflejó frustración y dolor tras la derrota de Inglaterra ante Argentina por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026, con titulares que destacaron el golpe en el final y la figura de Lionel Messi.

Messi, el gran protagonista

Más allá del resultado, la prensa inglesa coincidió en destacar a Lionel Messi como figura determinante. Su asistencia en el gol decisivo y su constante peligro ofensivo fueron señalados como factores clave en la clasificación de Argentina.