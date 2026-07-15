Por Joao Muñoz Tineo

La agónica victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo se vivió con intensidad dentro del campo, sino que también tuvo un fuerte impacto en la prensa británica. Con un gol decisivo en los últimos minutos, el equipo argentino dejó sin final a los Three Lions y generó una ola de reacciones en los principales diarios ingleses, que combinaron elogios a Lionel Messi con titulares cargados de frustración, dramatismo y sensación de oportunidad perdida.

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