Un giro inesperado podría suceder al cierre del mercado de pases. Emiliano Martínez, más conocido como el ‘Dibu’, podría dejar el Aston Villa para convertirse en el nuevo arquero del Manchester United, que intenta reforzar esa zona tras su reciente eliminación de la FA Cup ante un equipo de Cuarta División.

Según el periodista Fabrizio Romano, el Manchester United volvió a abrir conversaciones para fichar al ‘Dibu’ Martínez y acordó términos personales con el arquero argentino. Ahora, el siguiente paso del club es acercarse al Aston Villa para negociar la salida de Martínez.

No es la primera vez que los ‘Red Devils’ van con fuerza por el ‘Dibu’. Cuando finalizó la temporada 2024/2025, el campeón del mundo con Argentina era uno de sus objetivos. Hubo acercamiento con su entorno y todo parecía encaminado. Incluso, Martínez se despidió de los hinchas de Aston Villa, pero las cosas no resultaron como querían.

El ‘Dibu’ continuó en el conjunto villano porque no pudo arreglar su salida y la nueva temporada arrancó con normalidad. Ahora, parece que no todas las puertas están cerradas para el guardameta argentino.

Eso sí, de acuerdo a Romano, la llegada de Martínez se daría solamente si la negociación por Senne Lammens, el otro arquero que busca el Manchester United, se cae. Estas horas serán claves para el futuro del ‘Dibu’.

