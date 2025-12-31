Aston Villa, tras 11 partidos conseutivos con victorias, finalmente cayó y por goleada ante Arsenal, líder de la Premier League. El resultado no deja dudas de la superioridad de los ‘gunners’ que batieron hasta en cuatro oportunidades el arco que defendió el golero Emiliano Martínez.

Precisamente, el argentino campeón del mundo fue uno de los protagonistas de la jornada y no precisamente por sus atajadas, sino porque sobre el final del partido casi se va a las manos con los aficionados locales en el Emirates Stadium de Londres.

El ‘Dibu’ fue insultado mientras transitaba por el pasillo que conduce a los vestuarios. En ese momento, y con la sangre caliente que lo caracteriza, intentó encarar a los hinchas.

Afortundamente un miembro del comando técnico del español Unai Emery intervinó para evitar que la discusión pase a mayores, la misma que le podría generar una sanción al destacado arquero sudamericano.

MIRA AQUÍ LO OCURRIDO

Tras varias horas del partido, Martínez se pornunció a través de sus redes sociales y, si bien no quiso tocar el tema, reconoció la superioridad del rival.

“Hoy ganó el mejor equipo, seguimos en buena posición para la segunda parte de la temporada“, acotó el ‘Dibu’.

Arsenal goleó a Aston Villa por 4-1 con anotaciones de Gabriel Magalhães, Martín Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús. En tanto, el descuento de la visita llegó gracias a Ollie Watkins.