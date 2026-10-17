Emiliano ‘Dibu’ Martínez protagonizó uno de los momentos más preocupantes de la jornada de la Premier League. El arquero argentino del Chelsea sufrió un fuerte choque con el defensor Jarrad Branthwaite durante el encuentro frente al Everton y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, con el cuello inmovilizado y consciente.

El incidente ocurrió en el segundo tiempo, cuando ambos futbolistas disputaron un balón aéreo dentro del área del Chelsea. El guardameta salió a despejar un centro durante una jugada a balón parado, pero terminó impactando con el defensor rival, lo que obligó a detener el partido para que recibieran atención médica.

La escena generó preocupación entre los jugadores y aficionados presentes en el Hill Dickinson Stadium, en Liverpool. Martínez permaneció varios minutos sobre el césped mientras los servicios médicos evaluaban su estado antes de retirarlo del campo.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

¿Qué le pasó a Dibu Martínez en el Everton vs. Chelsea?

El fuerte choque se produjo aproximadamente a los 66 minutos del encuentro. Martínez y Branthwaite fueron a disputar el balón dentro del área, pero el impacto dejó a ambos tendidos sobre el terreno de juego.

Aunque el defensor del Everton logró recuperarse y continuar en el partido, el arquero argentino necesitó una atención médica más prolongada. Durante esos minutos, la preocupación aumentó cuando permaneció inmóvil sobre el césped.

Finalmente, Martínez fue retirado en camilla y con un collarín para proteger la zona cervical. Pese a la gravedad aparente de la escena, el guardameta se encontraba consciente al abandonar el campo.