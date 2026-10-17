Por Redacción EC

Emiliano ‘Dibu’ Martínez protagonizó uno de los momentos más preocupantes de la jornada de la Premier League. El arquero argentino del Chelsea sufrió un fuerte choque con el defensor Jarrad Branthwaite durante el encuentro frente al Everton y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, con el cuello inmovilizado y consciente.

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