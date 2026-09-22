La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya comienza a generar expectativa dentro del plantel. Emiliano “Dibu” Martínez se refirió al último partido del capitán con la Albiceleste y destacó la posibilidad de que pueda cerrar su etapa internacional jugando en Argentina.

“Pensé que ya se había retirado. Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina creo que es un sueño para él. Trataremos que sea un lindo día para él”, señaló el arquero argentino al ser consultado por la despedida de Messi.

Dibu Martínez habló sobre el futuro de Scaloni

El arquero también fue consultado por la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina. Ante la posibilidad de que los referentes del plantel puedan intervenir para intentar convencer al técnico de continuar en el cargo, Martínez prefirió no adelantarse.

“No tengo ni idea. Eso es algo con él y con su equipo de trabajo. Lo que decida, siempre lo vamos a apoyar”, manifestó.

De esta manera, el arquero dejó en manos de Scaloni y su cuerpo técnico cualquier decisión respecto a la continuidad del ciclo.

“La Selección siempre va a ser la Selección”

Martínez también se refirió al proceso de renovación que atraviesa el combinado argentino y consideró que varios de los futbolistas que forman parte del plantel ya cuentan con experiencia internacional.

“Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La Selección siempre va a ser la Selección, por más que la gente que se vaya o no se vaya”, afirmó.

El arquero resaltó así la continuidad de una base que conoce el funcionamiento del equipo y que ha compartido diferentes etapas con la Albiceleste.

Dibu Martínez y la “espina” de la última final

Durante la conversación, Martínez también recordó la última final que disputó Argentina y reconoció que la derrota todavía permanece como una cuenta pendiente para el grupo.

“Es lindo llegar a una final de vuelta y lamentablemente no la pudimos ganar. Me va a quedar la espina por mucho tiempo”, sostuvo.