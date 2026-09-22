Por Redacción EC

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya comienza a generar expectativa dentro del plantel. Emiliano “Dibu” Martínez se refirió al último partido del capitán con la Albiceleste y destacó la posibilidad de que pueda cerrar su etapa internacional jugando en Argentina.

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