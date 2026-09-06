Emiliano “Dibu” Martínez fue protagonista de un fuerte momento durante el Arsenal vs. Chelsea, por la tercera jornada de la Premier League. El arquero argentino recibió una patada en el rostro por parte de Gabriel Magalhães y tuvo que ser atendido sobre el campo.

La acción ocurrió dentro del área del Chelsea, cuando el defensor brasileño intentó disputar el balón. Gabriel, que se encontraba en el suelo, extendió la pierna para buscar la pelota y terminó impactando con su botín directamente en el rostro del guardameta.

¡ASISTENCIA MÉDICA PARA EL DIBU MARTÍNEZ EN EL DERBI DE LONDRES! El arquero argentino recibió un patadón sin intención de Gabriel y el juego debió detenerse.



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Dibu Martínez tuvo que ser atendido

El golpe generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo médico. Martínez quedó tendido durante algunos instantes y recibió atención médica antes de reincorporarse al encuentro. A pesar de la dureza de la acción, el árbitro Chris Kavanagh no mostró tarjeta y la jugada tampoco derivó en una expulsión tras la revisión correspondiente.

El argentino pudo continuar bajo los tres palos y posteriormente tuvo intervenciones importantes para mantener con vida al Chelsea. Entre ellas destacó una gran atajada ante Bukayo Saka.

Chelsea terminó perdiendo ante Arsenal

El incidente se produjo en un partido que terminó con victoria 2-1 del Arsenal. Chelsea se adelantó rápidamente con un gol de Morgan Rogers, pero los locales remontaron con tantos de Kai Havertz y Martin Ødegaard.

Pese a la derrota, el Dibu Martínez tuvo una actuación destacada y fue uno de los protagonistas del encuentro en su regreso al Emirates Stadium, esta vez defendiendo la camiseta del Chelsea.