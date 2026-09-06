Por Redacción EC

Emiliano “Dibu” Martínez fue protagonista de un fuerte momento durante el Arsenal vs. Chelsea, por la tercera jornada de la Premier League. El arquero argentino recibió una patada en el rostro por parte de Gabriel Magalhães y tuvo que ser atendido sobre el campo.

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