Por Kenyi Peña Andrade

Detrás de cada atajada de Emiliano Martínez en el Mundial 2026 hay una historia de dolor, incertidumbre y sacrificio silencioso. El arquero argentino confesó que su presencia en la máxima cita del fútbol estuvo en duda debido a la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que lo obligó a convivir con molestias constantes en plena competencia.