El Mundial 2026 avanza con gran expectativa en Estados Unidos, México y Canadá, mientras se disputa la fase de grupos del torneo más grande en la historia de la Copa del Mundo. Con más de la mitad de los encuentros jugados, algunas selecciones ya comienzan a definir su camino rumbo a la fase de eliminación directa.

Entre los equipos que aseguraron el primer lugar de sus grupos aparecen México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Suiza y Brasil. Todos esperan conocer a sus próximos rivales en los dieciseisavos de final del certamen.

Estos equipos se enfrentarán en la siguiente ronda a algunas de las selecciones que clasifiquen como mejores terceras. El nuevo formato implementado por la FIFA permite que ocho de los 12 equipos que terminen en esa posición avancen a la fase eliminatoria.

Alemania aseguró el primer lugar del Grupo E. (Crédito: Alamy Stock Photo).

¿Cuándo se juegan los 16avos de final del Mundial 2026?

Los 16avos de final del Mundial 2026 comenzarán el domingo 28 de junio y se extenderán hasta el viernes 3 de julio. Durante esos seis días se disputarán los encuentros de eliminación directa que definirán a los 16 equipos que avanzarán a los octavos de final.

¿Qué equipos clasificaron a los 16avos de final del Mundial 2026?

Hasta el momento, las selecciones que aseguraron su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 son México, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Argentina, Suiza y Brasil como primeros de grupo. También pasaron Canadá, Sudáfrica, Marruecos, Australia, Japón y Costa de Marfil como segundos.

La clasificación se definirá con los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, debido al nuevo formato de 48 selecciones.

Messi se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Mundo mientras Argentina avanza a la ronda de 32.

Partidos de 16avos de final del Mundial 2026:

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 (Sudáfrica vs. Canadá) — Estadio Los Ángeles

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 ( Alemania vs. Paraguay ) — Estadio Boston

vs. ) — Estadio Boston Partido 75 ( Países Bajos vs. Marruecos ) — Estadio Monterrey

vs. ) — Estadio Monterrey Partido 76 (Brasil vs. Japón) — Estadio Houston

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 ( Francia vs. Suecia ) — Estadio Nueva York Nueva Jersey

vs. ) — Estadio Nueva York Nueva Jersey Partido 78 ( Costa de Marfil vs. Noruega ) — Estadio Dallas

vs. ) — Estadio Dallas Partido 79 (México vs. 3º Grupo C/E/F/H/I) — Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 80 (1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K) — Estadio Atlanta

Partido 81 ( Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina ) — Estadio Bahía de San Francisco

vs. ) — Estadio Bahía de San Francisco Partido 82 (1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J) — Estadio Seattle

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 (2º Grupo K vs. 2º Grupo L) — Estadio Toronto

Partido 84 ( España vs. 2º Grupo J) — Estadio Los Ángeles

vs. 2º Grupo J) — Estadio Los Ángeles Partido 85 (Suiza vs. 3º Grupo E/F/G/I/J) — Estadio BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 ( Argentina vs. Cabo Verde ) — Estadio Miami

vs. ) — Estadio Miami Partido 87 (1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L) — Estadio Kansas City

Partido 88 (Australia vs. 2º Grupo G) — Estadio Dallas

México vs. República Checa se enfrentan por al fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: FMF)

¿En qué estadios se juega los 16avos de final del Mundial 2026?

Los 16avos de final del Mundial 2026 se disputarán en 16 estadios repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá. Las sedes incluyen recintos como los estadios de Los Ángeles, Houston, Boston, Dallas, Nueva Jersey y el Estadio Azteca de Ciudad de México, entre otros.

También habrá partidos en Monterrey, Seattle, San Francisco, Atlanta, Toronto, Vancouver, Miami y Kansas City, completando la primera ronda de eliminación directa del torneo. Los encuentros se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026.

Dieciseisavos del Mundial 2026: ¿Qué récords se pueden ampliar o romper?

Máximo goleador histórico de los Mundiales: Lionel Messi ya estableció la nueva marca con 18 goles en Copas del Mundo y puede seguir ampliándola.

Lionel Messi ya estableció la nueva marca con en Copas del Mundo y puede seguir ampliándola. Más partidos disputados en la historia del Mundial: Lionel Messi suma 28 apariciones mundialistas , superó a Lothar Matthäus (25) y puede seguir ampliando la cifra.

Lionel Messi suma , superó a Lothar Matthäus (25) y puede seguir ampliando la cifra. Más minutos jugados en Mundiales: Messi también posee el récord de minutos disputados en la historia del torneo (2.495), superó a Paolo Maldini ( 2.217 ) y puede seguir ampliando la cifra.

Messi también posee el récord de minutos disputados en la historia del torneo (2.495), superó a Paolo Maldini ( ) y puede seguir ampliando la cifra. Más goles en una misma edición del Mundial: El récord lo tiene el francés Just Fontaine, quien marcó 13 goles en Suecia 1958. Messi suma 5 tantos en en la presente Copa del Mundo.

El récord lo tiene el francés Just Fontaine, quien marcó 13 goles en Suecia 1958. Messi suma 5 tantos en en la presente Copa del Mundo. Jugador con más victorias en los Mundiales: Messi acumula 18 victorias en los Mundiales, superó a Miroslav Klose (17 triunfos) y puede seguir ampliando esta cifra.

Messi acumula en los Mundiales, superó a Miroslav Klose (17 triunfos) y puede seguir ampliando esta cifra. Más asistencias en la historia de los Mundiales: Pelé posee el récord con 10 asistencias; pero Messi suma 8 y podría romper el récord del brasileño.

Pelé posee el récord con 10 asistencias; pero Messi suma 8 y podría romper el récord del brasileño. Más contribuciones de gol (goles + asistencias) en Mundiales: Messi lidera con 26 contribuciones de gol (18 goles y 8 asistencias) y podría ampliar esa cifra.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los mundiales con 18 tantos. (Crédito: Paul ELLIS / AFP) / PAUL ELLIS

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi (Argentina): 5 goles Kylian Mbappé (Francia): 4 goles Erling Haaland (Noruega): 4 goles Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles Vinícius Jr. (Brasil): 4 goles Deniz Undav (Alemania): 3 goles Jonathan David (Canadá): 3 goles Cristiano Ronaldo (Portugal): 2 goles Vinícius Júnior (Brasil): 2 goles Harry Kane (Inglaterra): 2 goles Kai Havertz (Alemania): 2 goles Florian Balogun (Estados Unidos): 2 goles

SOBRE EL AUTOR