Hace un año falleció Diego Armando Maradona. Uno de los mejores, por no decir el mejor, jugador de toda la historia. Los homenajes al ‘10′ están siendo a lo grande. Hace poco se estrenó su documental autorizado ‘Maradona, Sueño Bendito’. En el Perú, el argentino también es recordado, sobre todo, las veces que enfrentó a la selección peruana.

En su libro biográfico ‘Yo soy El Diego’, Maradona cuenta cómo fueron los enfrentamientos a la selección peruana. Sin duda, fueron partidos que le costó muchísimo y de los que hasta ahora se habla en todos lados.

“Te juro hace unos años, cuando jugamos en el Monumental contra Perú, en las eliminatorias para Sudáfrica me vinieron a la mente otra vez aquellas imágenes terribles de las Eliminatorias México 86″, contó Diego Armando Maradona en su libro.

En las Eliminatorias a México 86, Argentina la pasó muy mal ante Perú. Fueron encuentros muy peleados. Es más, la selección peruana estuvo cerca de dejar sin Copa del Mundo por segunda vez a la albiceleste.

Diego Maradona siempre estuvo rodeado de polémicas hasta el final de su carrera, en el siguiente video reviviremos las veces que estuvo en el ojo de la tormenta por sus problemas con la adicción, el alcohol y las fiestas.

- ¿CÓMO LE FUE ANTE PERÚ? –

Las estadísticas de Diego Armando Maradona ante la selección peruana no son las mejores. El ‘Pelusa’ tuvo partidos para el olvido cuando enfrentó a la blanquirroja. Quizás fueron jornadas donde no se vio la mejor versión del ‘10′.

Con la selección argentina, Diego Armando Maradona enfrentó de manera oficial solo 3 veces a Perú. Nunca pudo sumar de a tres ante la blanquirroja: perdió 1 y empató 2. Esa fue una tarea pendiente en los registros del mejor jugador de la albiceleste de toda la historia. Solo pudo marcar un gol.

Fue en las Eliminatorias a México 86 donde Diego Armando Maradona jugó dos de los tres partidos ante la selección peruana. Sin duda el más recordado fue el encuentro que se jugó en el Estadio Nacional el 23 de junio de 1985.

Luis Reyna marcando a Diego Armando Maradona durante el partido de la selección peruana vs la selección argentina. Lima, 23 de junio de 1985. (GEC Archivo Histórico)

Todo el Perú quería ver el partido. El coloso del José Díaz se había llenado totalmente. Por primera vez, Diego Armando Maradona enfrentaba a la selección peruana en una Eliminatoria. Era imposible perderse ver en acción al “Pibe de Oro”.

Pero aquel día el que se robó el show no fue Diego Armando Maradona, sino Luis Reyna. El jugador peruano se llevó todas las palmas porque anuló al argentino. Roberto Chale, técnico de la blanquirroja le dio la orden que no se despegue del ‘10′ y así lo hizo durante todo el encuentro.

“Los dos partidos contra Perú, los que definían la historia fueron terribles, ¡terribles! El primero en Lima, el 23 de julio, fue el de Reyna… Lo digo así y ya todo el mundo lo sabe de qué estoy hablando, de aquel muchacho que me siguió hasta el baño, ¡una cosa de locos, viejo! En una jugada pisé mal y salí de la cancha, para que me viera el doctor. ¡Y el tipo me siguió hasta el borde de la cancha!”, contó Maradona.

La marca de Luis Reyna a Diego Maradona es lo más recordado del triunfo de Perú ante Argentina en 1985. (Video: YouTube / Foto: USI)

El 23 de junio de 1985, logramos nuestro último triunfo por Eliminatoria gracias a un gol anotado por Juan Carlos Oblitas a los 7 minutos del primer tiempo. En este partido Luis Reyna se encargó de marcar a Diego Armando Maradona con una estrategia elaborado por el entrenador Roberto Chale que anuló al astro del fútbol. (Foto GEC Archivo Histórico).

El Diego no apareció en ese partido. La selección peruana logró una gran victoria por 1-0 con gol de Juan Carlos Oblitas. Con ese resultado llegaron motivados para el parido que se tenía jugar en Buenos Aires.

Ese encuentro jugador en el Monumental de River era muy importante para Argentina. Tenía que ganar o empatar para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo. Ese día, Diego Armando Maradona logró sacarse de encima la marca de Reyna.

El 10 tuvo un buen inicio de partido. Una de sus jugadas terminó en gol. Maradona superó a los peruanos por izquierda y sacó un buen pase para a Pedro Pasculi para poner 1 a 0. Luego el encuentro fue para Perú quien volteó el marcador con goles de José Velázquez y Gerónimo Barbadillo.

Felizmente, para Argentina, apareció Ricardo Gareca a pocos minutos del final para marcar el gol del empate. El ‘Tigre’, hoy técnico de la blanquirroja, salvó del descalabro a la albiceleste. Además, tranquilizó a todos los hinchas que no dejaban de silbar.

Perú vs. Argentina de 1985.

BUENOS AIRES, 30 DE JUNIO DE 1985 ELIMINATORIAS MUNDIAL MEXICO 86: PARTIDO ENTRE LAS SELECCIONES DE PERU Y ARGENTINA DISPUTADO EN BUENOS AIRES. RICARDO GARECA Y RUBEN DIAZ DISPUTAN EL BALON. FOTO: EDUARDO RAMIREZ / EL COMERCIO





La única vez que le fue “bien” a Diego Armando Maradona ante Perú fue en la Copa América de 1987. Argentina venía de ganar la Copa del Mundo de México 86, era de los grandes favoritos para llevarse aquel torneo y en la última fecha del grupo le tocó medirse ante la selección peruana en el Monumental de Buenos Aires.

Ese día Diego Armando Maradona marcó su único gol frente a la selección peruana. Se desmarcó muy bien, controló un buen pase en el corazón del área peruana y la mandó a guardar. El empate a favor de Perú fue obra de Luis Reyna quien dejó de marcar al Pelusa para anotar de cabeza. Fue 1-1 y con este resultado Argentina clasificó a la siguiente ronda de la Copa América donde al final termina saliendo campeón Uruguay.

El único gol que Diego Armando Maradona le marcó a Perú de manera oficial fue en la Copa América 1987. #DiegoEterno pic.twitter.com/C7DwLioJPj — Victor Garay Luna (@victor_galu) October 30, 2021

Repasa cómo Maradona y la magia que dejó con su camiseta 10, deslumbró al mundo entero. Dejando una mezcla de veneración y agradecimiento eterno por la alegría brindada por el crack argentino.