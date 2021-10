Conforme a los criterios de Saber más

Diego Armando Maradona fue, es y seguirá siendo el personaje más recordado y querido en el mundo del fútbol. A un día de su nacimiento se estrenó el documental ‘Maradona, Sueño Bendito’. Este film cuenta sobre la vida del argentino que él mismo aprobó antes de fallecer y solo se podrá ver a través de la plataforma Amazon Prime Video.

Uno de los capítulos de ‘Maradona, Sueño Bendito’ contará sobre lo vivido en el Mundial México 86. Esa Copa del Mundo donde Maradona logró el título y volvió a conquistar a todo Argentina. El ‘Pelusa’ tenía una deuda con todo su país luego de la mala campaña en España 82.

Aquel Mundial fue especial para Diego Armando Maradona. Fue el único que ganó el Pelusa, un sueño cumplido para el ‘10′. Sin embargo, el camino para llegar a México tuvo un obstáculo muy complicado que casi le corta el sueño al ídolo argentino.

Para muchos, Diego Armando Maradona fue el mejor futbolista de todos los tiempos. Sus grandes hazañas siempre han sido interesantes para el mundo. Si eres fanático del ídolo deportivo, te recomendamos esta previa para la serie del astro argentino.

En los planes de Argentina y Maradona apareció la selección peruana que llegaba con los ánimos al tope para quitarle la clasificación al Mundial. La albiceleste, en la última fecha del Grupo 1, estaba obligada a ganarle a Perú.

Para Diego Armando Maradona, ese encuentro fue uno de los más complicados que le tocó afrontar. En un momento de aquel partido comenzaron a aparecer los fantasmas del 69. Año en que Perú dejó sin Mundial a Argentina.

-Le tocó sufrir a Maradona-

“Te juro hace unos años, cuando jugamos en el Monumental contra Perú, en las eliminatorias para Sudáfrica me vinieron a la mente otra vez aquellas imágenes terribles de las Eliminatorias México 86. Ojo, no era que no confiaba en nosotros, en mí, pero parecía que todo se ponía en contra...La cancha pesada, la lluvia, los peruanos que de golpe jugaban como el Bayern Múnich. Tenían buenos jugadores más allá de Reyna. Estaban Velásquez. Cueto, Uribe, Oblitas”, contó Diego Armando Maradona.

El ‘Pelusa’ no mentía en sus declaraciones. Ese día la selección peruana jugó un gran partido en Buenos Aires. La blanquirroja estuvo muy cerca de quitarle el primer lugar del Grupo 1 a Argentina.

A la izquierda, Roberto Chale, entrenador de la Selección Peruana. Era su tercer partido al mando del equipo. Con él, renacieron las esperanzas. De las victorias que consiguió, resaltó el 1 a 0 ante Argentina en Lima, donde Luis Reyna le hizo marca personal a Diego Armando Maradona. Foto: Archivo Histórico El Comercio.

Carlos Bilardo mandó el siguiente equipo para enfrentar a Perú: Ubaldo Fillol; Daniel Passarella, Enzo Trossero, Oscar Garré, Julián Camino, Jorge Burruchaga, Diego Maradona, Ricardo Giusti, Juan Alberto Barbas, Pedro Pasculli y Jorge Valdano.

Por su parte, la blanquirroja, al mando de Roberto Chale, jugó con Eusebio Acasuzo, Roberto Rojas, Hugo Gastulo, Toribio Diaz, Jorge Olaechea, César Cueto, Luis Reyna, José Velásquez, Franco Navarro, Geronimo Barbadillo y Juan Carlos Oblitas.

El tablero electrónico mostraba la ventaja para ‘La Blanquirroja’ al final del primer tiempo. Gerónimo ‘Patrulla’ Barbadillo había marcado el segundo gol para la transitoria ventaja peruana. Si se hubiera mantenido igual hasta el final del partido, Perú hubiera conseguido el pase directo a México 86. Foto: Archivo Histórico El Comercio.

Desde el inicio Maradona comenzó a tomar protagonismo del partido. Tras un excelente desborde por izquierda del Diego, Pedro Pasculli abrió el marcador. Parecía que comenzaba la fiesta para Argentina; sin embargo, Perú le dio la vuelta con tantos de José Velázquez y Gerónimo Barbadillo.

A los 38 minutos del primer tiempo, la selección peruana dejaba al borde de la eliminación a Argentina. Entonces, el Monumental de River pasó del incansable aliento al mar de insultos y silbidos por parte de los hinchas hacia los jugadores argentinos.

El 30 de junio de 1985, jugando en Buenos Aires estuvimos a punto de lograr nuestra clasificación al Mundial de México 1986. Hasta los 80 minutos del segundo tiempo estuvimos arriba en el marcador con goles de José Velásquez y Gerónimo Barbadillo, pero en el minuto 81 Ricardo Gareca anotó el empate 2-2 clasificando a la selección argentina. (Foto GEC Archivo Histórico).

“Yo no entendía nada. La tocaba (Enzo) Trossero y lo silbaban. La tocaba (Jorge) Burruchaga y lo silbaban. La tocaba (Néstor) Clausen y lo mismo... Por suerte nos clasificamos y, lo juro por mi madre, ahí mismo le dije al ‘Flaco’ Gareca: “Así vamos a terminar la final del Mundial, sufriéndola, pero ganándola”, contó Diego Armando Maradona en su libro biográfico ‘Yo soy El Diego’.

Justamente fue Ricardo Gareca quien a los 80 minutos puse el empate que tanto necesitaba Argentina. Daniel Passarella sacó un remate cruzado que no es bien bloqueado por Acasuzo. El balón chocó en el palo y el ‘Tigre’ terminó empujando el baló para poner el 2-2.

Toda Argentina volvió a sonreír. Diego Armando Maradona logró su primer objetivo: volver a una Copa del Mundo para cobrarse su revancha luego de la mala campaña que tuvo en España 82. El resto es historia.

Diego Armando Maradona frente a Perú

