El mundo del fútbol sigue amando a Maradona. El ‘10′ falleció hace un año y no se han hecho esperar homenajes y nostalgias. Incluso se ha estrenado la serie “Sueño Bendito” para seguir admirándonos con tan virtuosa trayectoria y con tanta cantidad de desencuentros. El “Pelusa”, ya convertido en leyenda, hoy puede descansar junto a su padre Don Diego y su madre Doña Tota en algún otro lugar, rodeado de paz y alegría, gritando un gol, seguramente, como acostumbraba desde que empezó a dar sus primeros pasos con el balón en Villa Fiorito. Nadie podrá olvidarlo.

Maradona, campeón del mundo en México 86 y gestor de goles tan imposibles como célebres, ha dejado registro de sus hazañas no solamente en los libros de historia del fútbol y en los miles de videos que ahora son perennizados por Youtube, sino también en aquellos que tuvieron la dicha de compartir una cancha de fútbol con él.

Deporte Total se puso en contacto con tres protagonistas en la historia deportiva de Maradona. Héctor Enrique, apodado cariñosamente “Negro”, compañero del “Pelusa” en el Mundial de México 86 y quien propició el pase para el gol “maradoniano” a Inglaterra. También Ricardo Bochini, compañero del “10” en México 86 y de quien Maradona decía era su ídolo; y José Basualdo, compañero de Diego en la selección argentina durante el Mundial de Italia 90.

Repasa cómo Maradona y la magia que dejó con su camiseta 10, deslumbró al mundo entero. Dejando una mezcla de veneración y agradecimiento eterno por la alegría brindada por el crack argentino.

“Diego está comiendo asado”

Campeón del mundo con Argentina en México 86, fiel escudero y seguidor de la doctrina “Maradoniana”: Héctor Enrique, quien le dio el pase a su capitán para el gol del siglo, la obra de arte contra los ingleses, inició la conmemoración desde su “quincho”, un altar que hizo el propio Enrique en homenaje a Maradona y donde idolatra a su ex compañero. “Siempre me traen fotos de Diego y mías”, comenta con voz entrecortada a través del hilo telefónico.

Para el “Negro”, quien confesó que el “Pelusa” le regaló un carro a su padre, el “Barrilete Cósmico” hoy sigue haciendo la fiesta con su familia. “Está comiendo asado, un guiso, la está pasando bien, en algún lugar”, confesó el ex campeón con River Plate de la Copa Libertadores e Intercontinental en el 86.

“Cuando Diego partió, todos decían que no pudo gambetear la muerte, pero yo dije que sí lo hizo. Lo que pasa es que gambeteó para el otro lado, donde están don Diego y doña Tota, él prefirió quedarse con ellos. Hizo bien, lo digo con mucho dolor”, agrega el hermano mayor del “Loco” Enrique, ex jugador de Alianza Lima.

En Argentina no hay más argentino que Diego Maradona, confiesa el “Negro”. “Nosotros amamos a Maradona. Maravilló al mundo con su magia. Es la bandera de Argentina. Le decimos Dios y hasta salvó vidas”, agrega.

Cuando lo extraña, acude al “quincho”, se refugia en sus imágenes y videos, recordarlo resulta el único consuelo. “Todos fuimos detrás de Diego en el 86′. Nadie se sintió inferior a nadie, pero sabíamos que era el mejor. No había egos. Nosotros éramos pobres en vestimenta, botines, pero millonarios en orgullo. Lo dimos todo en el campo por el bien de Argentina. Maradona y Bilardo nos enseñaron a respetar el vestuario, la camiseta”, narra con nostalgia.

El golpe de la muerte de Diego fue tan fuerte, que no pudo ir a visitarlo a su tumba. “Cuando falleció no quise ir, tenía miedo que me haga sentir mal, fueron mis compañeros. Si van todos, ahora, los acompañaré. Siento que Diego está con nosotros, en cada uno”, sentencia Enrique y tras un silencio absoluto que se prolonga por algunos segundos, agradece y se despide.

“Es un lujo que haya sido su ídolo”

De ‘10′ a ‘D10s’. Si hay un futbolista que Diego Maradona admiró en vida por su juego con la pelota, fue Ricardo Bochini. El máximo ídolo del “Rey de Copas” y excompañero, con quien también campeonó en el Mundial México 86, lo recordó a través de una vivencia futbolística.

“Para mí fue un lujo que Diego, el mejor del mundo, contará que yo era su ídolo de chico. Cuando nos encontrábamos, teníamos lindas charlas. Diego estaba en Argentinos Juniors, eran sus inicios, y me quería conocer. Me pedía mi camiseta, de Independiente, la tenía de recuerdo, en ese momento”, cuenta Bochini con la voz algo suavizada por la emoción.

En el último homenaje que recibió en el campo del Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, el también amigo de figuras peruanas como Percy “Trucha” Rojas y Franco Navarro, escuchó unas palabras que aún mantiene impregnadas como un eco eterno. “Delante del público, Diego comentó que el nombre de la cancha de Independiente tenía que llamarse Ricardo Bochini. Fue una emoción muy grande, indescriptible aquella tarde en Avellaneda. Después vino la desgracia que todos sabemos, su partida”, recuerda.

Ricardo Bochini presentó su libre "Yo soy el Bocha" en el año 2016. (Foto: Twitter).

“Hizo cada cosa sobrehumana que lo hace más grande”

En el Mundial Italia 90′, mientras Diego Maradona sacaba lustre a su botín izquierdo para relucir su mejor repertorio con el balón, José Basualdo, le cuidaba la espalda en el mediocampo de Argentina. “Siempre será lindo cuando puteó a los italianos que insultaron el himno en la semifinal o cuando tenía el tobillo hinchado, el doctor no quiso infiltrarlo, pero Diego tomó la aguja y se la pinchó solito. Cosas que solo él podía hacer. Cualquier jugador del mundo hinchado, no juega. Después provocó el gol contra Brasil para que anote Caniggia. Hizo cada cosa sobrehumana que lo hace más grande de lo que fue”, recuerda el también ex técnico de Universitario de Deportes en el 2005.

La tristeza se apodera de él y se evidencia en su voz cuando recuerda el deceso de su amigo. “Me apena que se haya ido, no lo creo hasta ahora”, admite apesadumbrado y más serio. Para el “Pepe”, Maradona todavía no descansa en paz. “Diego estará en la tierra hasta el juicio final. Deben de pagar los responsables. No merecía irse solo y en una cama abandonado. Lo dejaron ir. Yo creo que la gente que estuvo a su alrededor en su último momento le hizo más daño que bien. Si hubiese estado otra gente más cariñosa, como su familia, los más cercanos, no pasaba eso. Todos esperamos que se haga justicia”, sentencia.

