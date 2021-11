Conforme a los criterios de Saber más

El documental ‘Maradona, Sueño Bendito’ que narra la biografía autorizada por el mismo Diego Armando Maradona, viene recibiendo más de un comentario. Uno de ellos es sobre cómo se iba a plasmar la relación padre-hijo que tenía el ‘Pelusa’ con Carlos Salvador Bilardo. Porque la historia de ambos personajes es muy importante. Es más, hasta la fecha el técnico no sabe que el ‘10′ falleció.

Diego Armando Maradona junto a Carlos Salvador Bilardo reúnen más de una anécdota. La historia de ambos va del amor incondicional al distanciamiento por años. En ella había peleas, insultos y amistes. Así fue esa relación que dejó huella entre el entrenador y su jugador favorito.

El fallecimiento de Diego Armando Maradona dejó a todos los argentinos muy tocados. Las calles en toda Argentina eran un mar de lágrimas. Nadie podía entender cómo se apagó la vida del mejor jugador argentino de toda la historia.

El día que todo amante del fútbol jamás pensó que llegaría, fue un 20 de noviembre de 2020 cuando el planeta se paralizó por la muerte de uno de los mejores jugadores en la historia que se volvió un icono, toda una leyenda.

Los amigos de Diego Armando Maradona comenzaron a despedirse. El plantel que logró la Copa del Mundo de México 86 también hacía su aparición en cámaras o contando historias sobre el ‘Pelusa’. Pero había un personaje que no se pronunciaba, ese era Carlos Salvador Bilardo.

El técnico que alcanzó la gloria con Maradona en México 86 no salía a hablar sobre esta gran pérdida. Es más, hasta ahora no sabe sobre la muerte de Diego. La familia de Carlos Salvador Bilardo ha decidido que todavía no es momento para que el ex entrenador se entere.

Carlos Bilardo todavía no sabe de la muerte de Diego Maradona. (Foto: EFE)

-BILARDO Y SU DURO MOMENTO-

Una de las partes más esperadas del documental ‘Maradona, Sueño Bendito’ es aquella campaña que realizó la selección argentina en México 86. Sobre todo, el cariño que le tuvo y tiene Carlos Bilardo a Diego Maradona.

Desde que Argentina ganó la Copa del Mundo de México, Carlos Bilardo y Maradona forjaron una gran amistad. Es cierto que el camino hubo varias peleas públicas entre ambos personajes, pero al final siempre terminaban amistándose.

Bilardo le tiene un cariño especial a Maradona. Era el hijo varón que nunca tuvo. Hoy que la salud del ‘Doctor’ no está en su mejor momento, su familia, hasta la fecha, no sabe cómo contarle el fallecimiento de Diego.

Emocionante: en #SeHablaAsiDIRECTV te mostramos el saludo de Diego Maradona, en las redes sociales, a Carlos Salvador Bilardo por su cumpleaños.



👏👏👏 pic.twitter.com/PJ2p3Jl6OB — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) March 16, 2020

El entorno del ex director técnico decidió guardar esta triste noticia por la preocupación a cómo podría reaccionar teniendo en cuenta que su estado de salud no es el mejor. Carlos Bilardo fue diagnosticado en 2018 con el síndrome Hakim-Adams y hasta la fecha viene luchando ante este mal.

Este síndrome es una enfermedad neurológica poco conocida causada por un aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos o cavidades del cerebro. Al aumentar el líquido, los ventrículos aumentan de tamaño y aumenta la presión dentro del cráneo al comprimirse el tejido cerebral colindante, lo que conlleva a complicaciones neurológicas.

Diego Maradona se casó con Claudia Villafane un martes 7 de noviembre de 1989. En la foto Bilardo y Grondona. (Foto: Reuters)

“Lo de Diego todavía no lo sabe, en estos días vamos a ver si juntamos a los muchachos: a Ruggeri, a ‘Burru’ (Burruchaga), para que le digan. Diego fue el hijo varón que no tuvo”, dijo en setiembre de este año Jorge Bilardo.

Sin embargo, parece que esa reunión nunca se logró dar. La familia tampoco le contó a Carlos Bilardo sobre la muerte de Alejandro Sabella y José Luis Brown. Temen, que el ex técnico de la selección argentina reaccione de la peor manera.

El hermano de Bilardo y la muerte de Maradona: "A Carlos le apagaron la TV"



Jorge reveló que prefirieron no contarle, al igual que hicieron con los fallecimientos del Tata Brown y Malbernat. "Era el hijo varón que nunca tuvo", afirmó en Radio Provincia (AM 1270). pic.twitter.com/Ui2y4kGCJX — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2020

Maradona y Bilardo en el Mundial Sudáfrica 2010. (AP)

