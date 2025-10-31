El delantero argentino, en diálogo con el medio paraguayo ‘Versus’, confesó que Asunción es su segunda casa, donde jugó por Cerro Porteño.
llegó como refuerzo de Universitario en la presente temporada, pero no tuvo la continuidad deseada por el jugador ni colmó las expectativas del hincha crema.

Su continuidad, para muchos, no se dará, pues la institución centenaria buscará a un ‘9′ de jerarquía para sumarlo al plantel del 2026.

En una reciente entrevista con el medio paraguayo ‘Versus’, Churín confesó que en el club no le han hablado de renovación hasta la fecha y que volver a Asunción siempre será de su agrado.

“En este momento estamos recién entrando en noviembre, acabamos de salir campeones, acá quedan tres fechas todavía, está la fecha FIFA en el medio”, indicó el delantero argentino.

“Mi contrato es hasta el 31 de diciembre. Si sigo acá o no, no sé, no me he sentado a hablar con nadie, pero obvio volver a Paraguay, sería mi segunda casa, tengo muchos amigos, tengo mis cosas en Asunción, se extraña mucho el país y la gente”, añadió.

Por otro lado, compartió su experiencia en Perú, jugando en un club grande tanto la liga local como la Copa Libertadores.

“Es un club grande, con mucha gente, juegas todos los partidos con 40 mil personas. El torneo tiene sus complicaciones por la altura, los viajes, traslados y demás, es todo un acontecimiento moverse incluso en Lima, pero sacamos adelante un gran año y fuimos justos campeones absolutos”, apuntó Churín.

Universitario recibirá el trofeo de campeón el próximo viernes 7 de noviembre cuando, en el Estadio Monumental, enfrente a Deportivo Garcilaso.

