Lo que para Sergio Agüero debía ser una temporada para demostrar que aún estaba vigente y podía aportar al Barcelona, para su recuperación en LaLiga, terminó con su retiro repentino del fútbol, tras sufrir de un problema cardíaco que comprometía de forma muy delicada su salud.

El internacional argentino ofreció una conferencia de prensa donde le dijo adiós al fútbol: “Me voy con la cabeza alta, muy feliz. No sé qué me espera la vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor. Gracias a los periodistas que vinieron”.

Horas después de su adiós, Diego Forlán, quien fuera compañero de Sergio por algunas temporadas en el Atlético de Madrid, le dedicó un mensaje: “Merecías otro final, pero nada quita la carrera que hiciste y todo lo que lograste”.

“No necesitábamos ni mirarnos para entendernos adentro de la cancha, era como si hubiésemos jugado toda la vida juntos. Cabeza en alto y gracias por tanto fútbol”, añadió el uruguayo en su publicación de Twitter, acompañado por una foto al lado del argentino.

Mensaje de Messi

El astro argentino del Paris Saint-Germain Lionel Messi, fue uno de los primeros en pronunciarse tras el retiro de Sergio Agüero: “Te quiero mucho, amigo. Voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la selección”, escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram, junto a varias fotos de los dos juntos en distintas etapas de sus carreras.

“Prácticamente toda una carrera juntos, Kun. Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha”, afirmó Messi.